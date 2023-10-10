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Ev sahiplerine kötü haber! Vergi yükü yüzde 50 artıyor

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte emlak vergisinde de ciddi bir artış yaşanıyor. Ülkemizde konut ve taşınmaz sahipleri bu yıl ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya.

Ev sahiplerine kötü haber! Vergi yükü yüzde 50 artıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 20:14

Enflasyonun resmi rakamlarla yüzde 50'den fazla yükselmesi, emlak vergisinin de aynı oranda artacağını işaret ediyor. Bu durum, ev ve taşınmaz sahiplerinin bu yıl büyük bir mali yükün altına gireceği anlamına geliyor.

Emlak vergisinin her yıl ev sahipleri için önemli bir mali yük oluşturduğu bilinmektedir. Ancak bu yılki enflasyon oranının etkisiyle, emlak vergisi tahminlerinin yüzde 50'nin üzerinde bir artış göstereceği öngörülüyor. Bu da vatandaşların cebinden daha fazla para çıkacağı anlamına geliyor.

Bu yılın emlak vergisi tahminleri ve artış oranları, ev sahiplerinin bütçe planlamalarını etkileyerek mali stratejilerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte vatandaşın cebini yakından ilgilendiren birçok vergi kaleminde ciddi artışlar bekleniyor. Asgari ücret zammı beklentisiyle birlikte bu zamlar, vatandaşın mali yükünü daha da artıracak.

2024 yılının başında yürürlüğe girecek olan zamlar, ekim sonundaki 12 aylık Yİ-ÜFE artışı oranında gerçekleştirilecek. Bu yeniden değerleme oranı, maktu vergilerle birlikte ceza, harç ve ücretlerde de geçerli olacak.

Emlak Vergisi ve MTV'de Büyük Artış

Vergi Usul Kanunu'na göre her yılın başında gerçekleştirilen yeniden değerleme oranı, bu yıl yurttaşı oldukça zorlayacak. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları gibi kalemlerde yüzde 60'a yakın bir artış bekleniyor. Ayrıca ehliyet, pasaport harçları ve araç muayene ücretlerinde de benzer oranlarda zamların yapılması öngörülüyor.

Bu zamlar, yeni yılda vatandaşın bütçesini sıkıntıya sokabilecek nitelikte. Vatandaşlar, zamların ekonomik etkilerini azaltmak için bütçelerini yeniden planlamak zorunda kalabilirler.

Vatandaşın cebini yakından ilgilendiren birçok mali kalemin artış göstermesiyle birlikte, ekonomik baskı altındaki vatandaş, yeni zamlara nasıl ayak uyduracağını düşünüyor.

Yeniden değerleme oranı, her yıl ekim ayı sonunda yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasının, bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış oranı olarak belirleniyor.

Geçen yıl temmuz ayında yılın ikinci yarısında yüzde 50 oranında ciddi bir zam yaşandı. Bu zam, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yansıtıldı. 10 yıllık pasaport harç ücreti, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 3 bin 295 TL'den 4 bin 943 TL'ye yükseldi. Ancak bu bedel, 2022'de sadece 1478 TL idi.

Yurttaşı en çok etkileyen kalemlerden olan TV, pasaport bedeli ve trafik cezalarında da artış gözlendi. Yapılan zammın oranı ise oldukça dikkat çekici: Yüzde 123. Bu oran, vatandaşın mali yükünü önemli ölçüde artırarak ekonomik zorluklara yol açabilir. Bu durum, vatandaşın bütçe planlamasında önemli değişikliklere neden olabilecek niteliktedir.

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