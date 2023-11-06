Ev sahibi olmak isteyene kemiksiz 1.5 milyon TL konut kredisi müjdesi! Yeni taksit miktarları belli oldu

Bu zorluklar karşısında vatandaşlar, çözüm yolu olarak bankaların sunmuş olduğu konut kredilerine yöneliyor. Özellikle bankaların web sitelerinde yer alan kredi hesaplama araçları, ev almak isteyenler için önemli bir rehber haline gelmiş durumda.

Garanti BBVA'dan Konut Kredisi Fırsatları

Garanti Bankası, potansiyel ev sahiplerine yönelik sunduğu çeşitli konut kredisi seçenekleri ile dikkat çekiyor. Bankanın aktardığı bilgilere göre, müşteriler net 1 milyon TL'ye kadar konut kredisi kullanabilecek. Sunulan kredi paketleri, cazip faiz oranları, uzun vadeler ve esnek ödeme seçenekleri ile birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Garanti BBVA'nın web sitesinde yer alan açıklamalarda, "Avantajlı konut kredisi faiz oranları, 240 aya varan vade seçenekleri ve bütçenize uygun ödeme koşulları ile hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz," denilmekte ve bu sayede ev almak isteyenlerin finansal planlama yapmalarına olanak tanınmaktadır.

1 Milyon TL Konut Kredisi Detayları

Garanti BBVA'nın sunduğu 1 milyon TL konut kredisi, 240 ay vade ile hesaplandığında aylık 35 bin 208 TL taksit ödemesine karşılık geliyor. Uygulanan yüzde 3,52 faiz oranı ile toplam geri ödeme miktarı 8.449.648,90 TL olarak belirleniyor.

1 Milyon 500 TL Konut Kredisi İçin Ödeme Planı

Garanti BBVA tarafından belirlenen başka bir ödeme planı ise 1 milyon 500 TL konut kredisi üzerinden yapılan hesaplamadır. 240 ay vade için aylık taksit tutarı 52.813,09 TL olurken, bir defaya mahsus olmak üzere 7.500 TL tahsis ücreti alınmaktadır. İlgili planın toplam masrafı 16 bin 313 TL olarak ifade edilirken, kredinin toplam geri ödemesi ise 12.675.057,82 TL'ye ulaşmaktadır.

Konut Kredisi Kullanmanın Avantajları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konut kredisi kullanmanın avantajları arasında, yüksek ev fiyatlarına rağmen ev sahibi olma fırsatının yanı sıra, kiradan tasarruf ederek kendi evinize yatırım yapma şansı bulunuyor. Ancak kredi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler de var:

Kredi faiz oranları ve vadelerini iyi analiz edin.

Aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığını hesaplayın.

Ek masraflar (tahsis ücreti, dosya masrafı, ekspertiz ücreti vs.) hakkında detaylı bilgi alın.

Sabit faizli veya değişken faizli kredi seçeneklerini değerlendirin.

Konut Kredisi Hesaplama Araçlarının Önemi

Ev almak isteyenler için bankaların konut kredi hesaplama araçları büyük kolaylık sağlıyor. Bu araçlar sayesinde, kredi tutarı ve vade seçeneklerine göre aylık ödeme miktarlarını önceden görebilir, buna göre bütçe planlamanızı yapabilirsiniz. Mortgage hesaplama araçları, karar verme sürecinde finansal durumunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olur.