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Ev kadınlarına emeklilik müjdesi gelmek üzere! Torba Yasa ile hayaller bir tık daha yakın!

Türkiye'de emeklilik hakkına sahip olmayan ev kadınlarının beklentileri sonunda karşılık buluyor.

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi gelmek üzere! Torba Yasa ile hayaller bir tık daha yakın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 08:05

Torba Yasa ile hayaller bir tık daha yakın! Ev kadınlarına emeklilik müjdesi gelmek üzere- Türkiye'de emeklilik hakkına sahip olmayan ev kadınlarının beklentileri sonunda karşılık buluyor. Özellikle sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için hazırlanan önemli düzenlemeler, torba yasa içerisinde yer alarak yakında Meclis'e sunulacak. Bu anlamlı düzenlemeler, milyonlarca kadına emeklilik hakkı tanımayı amaçlıyor ve süreci 4 adımda hayata geçirecek.

İlk Adım: İstekte Bulunan Ev Kadınları Sosyal Güvence Altına Alınacak

İlk adımda, sosyal güvencesi olmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla sosyal güvenceye kavuşturulacaklar. Bu sistem devlet tarafından desteklenecek ve primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede, ev kadınları da sosyal güvenlik ağının bir parçası haline gelecek ve emeklilik hakkından yararlanabilecekler.

İkinci Adım: Erken Emeklilik İmkânı

İkinci adımda, annelik görevini üstlenen kadınlar için erken emeklilik adımları devreye alınacak. Çocuk sayısına göre kadınların emeklilik yaşı esnetilecek. Bu sayede, çocuk sahibi olan kadınlar daha erken emekli olabilecekler. Bu düzenleme, annelik görevini üstlenen kadınların emeklilik süreçlerini daha esnek ve adil hale getirmeyi amaçlıyor.

Üçüncü Adım: Yıpranma Düzenlemesi ve Annelerin Önceliği

Üçüncü adımda, hem çalışan hem de ev hanımı anneler için yıpranma düzenlemesi yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan anneler öncelikli olarak değerlendirilecek; ancak daha önce çalışmış olan anneler de bu düzenlemelerden yararlanabilecekler. Annelerin emeklilik haklarındaki annelik sürecinin etkisi göz önünde bulundurulacak ve bu haklar güvence altına alınacak.

Son Adım: Doğum Borçlanması ile Emeklilik Hakları Güçlendirilecek

Son adımda, kadınların sigortalılık sürecinden önce dünyaya gelen çocukları için doğum borçlanması imkânı sunulacak. Bu adım sayesinde, kadınlar emeklilik primlerine katkıda bulunabilecek ve emeklilik hakkını elde etmek için ek bir fırsat yakalayacaklar.

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak olan bu kapsamlı düzenlemeler, Meclis'e sunulmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımların hayata geçmesiyle, ev kadınlarına daha güvenli ve adil bir emeklilik imkânı sunulacak, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda daha etkin rol oynamalarına destek olunacak.

Önümüzdeki sonbahara kadar yasalaşması beklenen torba yasa, ev kadınlarına yönelik emeklilik hakkı tanıyacak olan düzenlemelerin hayata geçirilmesine önemli bir adım olacak. Meclis'in öncelikli olarak emekli ve memur ek zamlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren 1. Torba Yasa üzerinde çalıştığı belirtiliyor ve ardından 2. Torba Yasa ile ev kadınlarına yönelik düzenlemelere geçilmesi planlanıyor. Bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ev kadınlarının emeklilik süreçleri daha adil ve eşitlikçi bir şekilde yönetilecek, toplumun genel refahı artacak.

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