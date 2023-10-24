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Ev almak isteyenlere Mert Başaran'dan hedefi 12'den vurduran öneri; Bu tip evler alınmalıdır

Son raporlara göre, Türkiye'de konut ve kira taleplerinin azaldığı bir döneme girdik. Yüksek konut fiyatları, ev sahibi olmayı düşünenlerin sayısını azalttı. İşte Mert Başaran'ın sunduğu altın değerinde tavsiyeler:

Ev almak isteyenlere Mert Başaran'dan hedefi 12'den vurduran öneri; Bu tip evler alınmalıdır
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 11:03

Eğer bir konut yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, küçük evlere yönelmek mantıklı olabilir. Mert Başaran, özellikle 1+0 daireleri tavsiye ediyor. Bu tip daireler, en iyi kira getirisini sağlayabilir. Neden mi?

Kira Getirisi ve Nakit Dönüşü Kolaylığı

1+0 daireler, genellikle öğrenci ve çalışan bekarlar için cazip seçeneklerdir. Bu dairelerin kira getirisi yüksektir ve kiracı değişim hızı da oldukça yüksektir. Özellikle üniversite yakınında bulunan 1+0 daireler, öğrencilere cazip gelir. Bir öğrenci mezun olduğunda veya taşındığında, kısa sürede yeni bir kiracı bulabilirsiniz.

Amortisman Süresi

Mert Başaran'ın önemle vurguladığı bir konu da "Amortisman Süresi." Bu, bir evin satın alma maliyetini kira geliriyle ne kadar sürede karşılayabileceğinizi gösterir. 1+0 daireler, bu açıdan oldukça avantajlıdır. Bir 1+0 daireyi 12-13 yıl gibi kısa bir sürede amorti edebilirsiniz. Bu, yatırımınızın ne kadar hızlı geri döneceğini gösterir.

Kullanım Amaçlı Alınmıyor, Yatırım Amaçlı Alınıyor

Küçük evler genellikle kullanım amaçlı alınmaz, yatırım amaçlı alınır. Bu da demek oluyor ki kiracılarının geleceğini düşünerek hareket edersiniz. Öğrenciler, bekar çalışanlar veya kısa vadeli kalacak olanlar, bu tür daireler için ideal kiracılardır. Bu nedenle, 1+0 daireler yatırım amaçlı tercih edilen seçeneklerdir.

Yatırım yaparken en önemli faktörlerden biri, yani "Returning Investment" (ROI) veya Amortisman Süresi'dir. 1+0 daireler, bu açıdan oldukça avantajlıdır. Bu tür evler, genellikle 12-13 yıl içinde maliyetlerini kira geliriyle karşılarlar. Yani kira geliriniz, evin maliyetini daha hızlı geri ödemenizi sağlar.

EDİTÖR NOTU: Haberde yer alan ifadeler Yazar Mert Başaran'a ait olup yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.

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