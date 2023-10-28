Ev almak isteyenlere bayram ettiren haber: Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi veriyor! SGK belgesi getirene faizsiz kredi

SGK sıfır faizli konut kredisi desteği ile artık ev sahibi olmak daha kolay ve erişilebilir hale geliyor. İşte SGK sıfır faizli konut kredisi hakkında bilmeniz gerekenler:

SGK Sıfır Faizli Konut Kredisi

SGK sıfır faizli konut kredisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bir destek programıdır. Bu program kapsamında, konut sahibi olmak isteyen kişilere düşük faiz oranları veya sıfır faizle konut kredisi verilir. Bu sayede ev almak isteyenlerin üzerindeki finansal yük hafifletilir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK sıfır faizli konut kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar genellikle şunları içerir:

SGK veya Emekli Sandığı emeklisi olma

Harp veya vazife malulü olma

15 Temmuz gazisi olma

Dul veya yetim olma

Başvuruyu yapacak kişinin üzerine kayıtlı olan evin SGK belgesi alınır. Bu belge, Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapılmasını sağlar. Başvurunun ardından, onaylanan kredi desteğiyle ev sahibi olabilirsiniz.

SGK Sıfır Faizli Konut Kredisi Desteği Nasıl Alınır?

SGK sıfır faizli konut kredisi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için adım adım başvuru süreci şu şekildedir:

SGK Belgelerini Hazırlayın: Başvuru yapmadan önce, SGK belgesi gereklidir. Bu belge, başvuru sahibinin SGK veya Emekli Sandığı ile ilişkisini ve hak sahipliliğini gösterir. Belgelerin eksiksiz ve güncel olması önemlidir. Başvuru Merkezine Başvurun: SGK belgelerini temin ettikten sonra, başvurunuzu yapmanız gereken kuruma başvurun. Başvuru süreci genellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) veya SGK il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurunuz Değerlendirilecektir: Başvurunuz onaylandığında, SGK sıfır faizli konut kredisi desteği alabilirsiniz. Bu kredi, düşük faizle veya faizsiz olarak sunulur. Kredi Kullanımı: Onaylanan kredi desteği ile ev sahibi olma hayalinize bir adım daha yaklaşırsınız. Krediyi kullanarak uygun bir konut satın alabilirsiniz. Ödeme Planı: Kredi kullanımı sonrasında geri ödeme planı belirlenir. Bu plan, ödeme kolaylığı sağlayacak şekilde düzenlenir ve aylık taksitler halinde geri ödeme yapmanızı sağlar.

TOKİ Sıfır Faizli Konut Kredisi

SGK sıfır faizli konut kredisi dışında, TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından da sıfır faizli konut kredisi destekleri sunulmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için yine SGK belgesi almanız gerekebilir. TOKİ tarafından sunulan sıfır faizli konut kredisi programlarına başvurarak uygun koşullarla ev sahibi olabilirsiniz.