Erken Emeklilikte Yaşlar Düşüyor: 1999 - 2008 Sigortalı Girişliler İçin Yeni Yasa Hazır!

Erken yaşta emeklilik için yasa tasarısının hazırlığı tamamlandı mı? Yeni emeklilik sisteminde 1999 - 2008 yıllarında sigortalı olanlara müjde...

Erken Emeklilikte Yaşlar Düşüyor: 1999 - 2008 Sigortalı Girişliler İçin Yeni Yasa Hazır!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 15:59

Emeklilik ile ilgili hükümetin yapmış olduğu düzenlemeler alkış topluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni emeklilik sistemi, özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanları ilgilendiriyor. Bu yeni sistemle, emeklilik yaşı altı yıl öne çekilerek, sigorta girişi bu yıllar arasında olanlar için 41, 42, 43 ve 44 yaşlarında emeklilik imkanı sunuluyor.

Erken Emeklilikte İki Farklı Yol Var

Yeni düzenleme, erken emeklilik için iki alternatif yol öneriyor. İlki, iş gücü kaybı %60 ve üzeri olan ve en az 1800 gün prim ödeyen kişiler için malulen emeklilik seçeneği. Bu seçenek için 10 yıllık sigortalılık süresi şartı bulunuyor. İkinci yol ise, tüberküloz, AIDS, organ yetmezliği, beyin felci, Parkinson, kanser gibi hastalıkları bulunanların yine en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Bu durumda da 10 yıl sigortalı olma zorunluluğu var.

Milyonlarca Yeni Emekli Olacak

Bu yeni emeklilik sistemi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Özellikle 1999, 2000 ve 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yapılan bu değişiklik, birçok kişinin emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Erken emeklilik için başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılacak. Başvuru sırasında, gereken belgeler ve sağlık raporları SGK'ya sunulmalı. Bu belgeler, malulen emeklilik veya varsa hastalık durumunu detaylı bir şekilde belgelemek için gereklidir.

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