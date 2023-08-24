Erdoğan Talimatı Verdi! Kamu Bankaları Emekliye 5-6-7 Bin TL Ödemeye Başladı! E-devlet'ten Başvurun

Emekli zammı konusunda yaşanan şaibeler akabinde emekliye müjde üzerine Müjde gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika verdiği talimat doğrultusunda emeklilere 6000 TL'ye kadar nakit destek yapılacak. SSK bağ-kur emekli sandığı fark etmeksizin tüm emekliler bu ek ödemeden karşılıksız olarak faydalanabilecek. Yapılan Resmi açıklama sonrasında 3 kamu Bankası harekete geçti. 4A 4B ve 4-c emeklilerinin hak sahibi olacağı ek ödemeden faydalanmak için hemen siz de harekete geçin. Işte emekliye 5.000 TL Ek ödeme detayları

SGK onayı ile ödeniyor

Temmuz ayının başında TÜİK enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında SSK bağ-kur ve memur emeklilere ile birlikte EYT emeklisi olan vatandaşlara %25 oranında zam TBMM'de onay almıştı. Açıklanan bu zam oranı yeterli bulunmadı. Emekliler adeta ayaklanırcasına tepkisini gösterirken seyyanen artış Tartışmalara da süre geliyor. Bu kapsamda bankalar devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla SGK öncülüğünde bankalar aracılığı ile sunulacak olan destek ödemeleri için birkaç şart bulunuyor. Başvuru şartlarını tamamlayan emekli bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor.

6000 TL'ye kadar ödeme

Bankalar Özellikle de EYT kanununun yasalaşması sonrasında 2 milyondan fazla emekliyi bünyesine eklemek için ek ödemeler sunmaya başladı. SSK BAĞ_KUR memur emeklisi ve EYT emeklisine yapılacak olan ek ödeme tutarları 3.000 ile 6.000 TL arasında değişkenlik gösterirken bu ödemeler için başvurular Ziraat Bankası VakıfBank ya da Halkbank şubelerinden tamamlanabiliyor. E-devlet üzerinden de işlemler bildirilmekte. Bu kapsamda bankaların mobil uygulamaları ve internet hizmetleri üzerinden de işlemlere tamamlayabilirsiniz. Emekliye sağlanan bu ek ödemeden faydalanabilmek için tek bir şart bulunuyor. Emeklinin maaşını bu üç devlet Bankası'ndan birine taşıması durumunda ve 3 yıl maaşını alacağına imza atması durumunda ek ödemeden karşılıksız olarak faydalanabiliyor. Maaş aralığına göre değişkenlik gösteren ek ödemeler tüm emeklilere sunuluyor. Emeklilere sunulacak olan bu promosyon fırsatları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından sağlanırken tarih olarak ise 31 Ağustos 2023 tarihi belirtiliyor. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar emeklinin banka şubelerine, mobil kanallarına, internet sitelerine ya da e-devlet üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.