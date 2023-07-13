EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar! EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi- Emeklilik, birçok insanın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. İş hayatının sonuna yaklaşırken emeklilik hayaliyle dolu olan birçok kişi, prim eksikliği gibi nedenlerle emekli olma hedeflerine ulaşamamaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti tarafından hazırlanan yeni torba yasa, emeklilikte prim eksiği olanlara müjdeli haberler getiriyor. Bu yeni düzenleme, emeklilik sisteminin sil baştan yapılmasını sağlayacak ve EPT'lilere erken emeklilik fırsatı sunacak.

Torba yasanın TBMM'ye sunulmasıyla birlikte, milyonlarca kişi için erken emeklilik müjdesi geliyor. Özellikle prim eksiği olanlar bu haberi sevinçle karşılayacak. Zira torba yasada SSK BAĞ-KUR prim eşitlemesi, staj ve çıraklık mağdurları için düzenleme, ev hanımları için emeklilik gibi birçok yeni madde yer almaktadır. Bu düzenlemelerle birlikte EPT'liler de erken emeklilik imkanına sahip olacak.

EYT düzenlemesinde prim eksiği olan bağ-kurlular, yeni torba yasa sayesinde prim eşitlemesine tabi olacak. Bu durum, prim gün sayılarının daha adil bir şekilde hesaplanmasını sağlayacak ve milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu açacaktır. Ayrıca EYT mağdurları da yeni düzenleme sayesinde emeklilik haklarına kavuşacaklar. Bu gelişmeler, emeklilik sisteminde adaletin sağlanması adına önemli adımlardır.

EYT'de en çok mağdur olan kesimlerden biri de staj ve çıraklık sigortası düzenlemesi bekleyen vatandaşlardır. Şu ana kadar EYT'de staj ve çıraklık sigortası dikkate alınmamış ve tespit edilememiştir. Aynı zamanda prim eksikliği olan bağ-kurlularda da düzenleme beklentisi bulunmaktadır. Yeni torba yasa ile birlikte bu düzenlemeler hayata geçecek ve emeklilik yaşları öne çekilecektir.

AK Parti tarafından hazırlanan torba yasa maddeleri, EYT mağdurları için umut ışığı olmuştur. Torba yasanın en kısa sürede meclis genel kuruluna sunulması ve oylanması beklenmektedir. Yapılacak oylama sonucunda milyonlarca kişi erken emeklilik hayallerine kavuşacak ve EYT mağdurları için adalet sağlanmış olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda EYT mağdurları için düzenlemelerin yolunda olduğunu belirtmiştir. Özellikle 9000 prim gün sayısına tabi olan bağ-kurlular için prim eşitlemesi önemli bir adımdır. Yeni düzenleme ile BAĞ-KUR ve SSK arasında prim eşitlemesi uygulanacak ve bağ-kurlular, 1800 gün prim indiriminden faydalanarak tam 5 yıl erken emekli olma şansına sahip olacaklardır.

Yeni emeklilik düzenlemesinin ne zaman meclise geleceği ise heyecanla beklenmektedir. Şu anda meclis gündeminde torba yasa maddeleri için görüşmeler başlamış durumdadır. Öncelikli olarak memur ve emekli maaş zammı maddeleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Genel kurulda memur ve emekli maaş zammı maddelerinin kabul edilmesi durumunda, erken emeklilik için ek teklifler sunulması öngörülmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti tarafından hazırlanan yeni torba yasa, emeklilikte prim eksiği olanlar için umut verici bir adımdır. Bu düzenleme, EPT'lilere erken emeklilik imkanı sağlayacak ve emeklilik sisteminde adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Yeni emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte milyonlarca kişi erken emeklilik hayallerine kavuşacak ve emeklilik süreçlerinde daha güvende hissedeceklerdir.