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Enerya Enerji halka arz başladı mı? ENRYA borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? 1 lot kaç TL hangi banka?

Türkiye'nin enerji sektöründe önde gelen hisseleri arasına bir yenisi daha ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dakika açıklamasına göre, iki önemli şirketin halka arzı onaylandı. Bu şirketlerden biri lezzet dünyasının öncü isimlerinden Baydöner, diğeri ise enerji sektöründe faaliyet gösteren Enerya Enerji AŞ oldu. Peki Enerya Enerji halka arz başladı mı? ENRYA borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? 1 lot kaç TL hangi banka?

Enerya Enerji halka arz başladı mı? ENRYA borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? 1 lot kaç TL hangi banka?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Toplamda 39 milyon lotluk hisse satışının gerçekleşeceği Enerya Enerji'nin hisse fiyatı 88,76 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, 1 lotluk hisse için bu fiyat üzerinden işlem yapabilecekler. ENRYA koduyla borsada işlem görecek olan Enerya Enerji hissesi, toplamda 39 milyon lotluk satışa sahip olacak ve halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 461 milyon 640 bin TL olarak duyuruldu. Halka arz sürecinde, mevcut pay sahiplerinden Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ'ye ait olan 14.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar da satışa sunulacak.

Talep Toplama Tarihleri Ne Zaman?

Enerya Enerji halka arzının talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Ancak tahminlere göre, yatırımcılar 16 ya da en geç 17 Ağustos tarihlerinde talep toplama başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Enerya Enerji: Güvenilir Enerji Dağıtımının Adı

Enerya Enerji, Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve doğal gaz dağıtımında öncü bir rol üstlenen bir şirkettir. 2003 yılından bu yana kesintisiz hizmet sağlayan Enerya Enerji, Ahlatcı Doğalgaz grubunun bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin en büyük ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji AŞ, 10 farklı şehirde doğal gaz dağıtım lisansına sahiptir ve 1 milyon 800 binden fazla aboneye hizmet sunmaktadır.

Yenilikçi ve Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

Enerya Enerji, enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir. 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olan şirket, abonelerine doğal gaz konforunu sunmaktadır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olan Enerya Enerji AŞ'nin halka arzı, yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Güvenilir hizmet anlayışı ve büyüme potansiyeli ile dikkat çeken Enerya Enerji, enerji sektörüne ilgi duyan yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir. Talep toplama tarihlerini takip ederek, bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

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