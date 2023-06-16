En ucuz kurbanlık fiyatı kaç para? En uygun fiyatlı kurbanlık hayvan hangisi?

En uygun fiyatlı kurbanlık hayvan hangisi? En ucuz kurbanlık fiyatı kaç para- Bu yıl Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Müslümanlar, bu dini bayramda kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlık hayvan fiyatlarını araştırarak piyasa değerlendirmesi yapıyorlar.

Hayat pahalılığına rağmen, ucuz kurbanlık bulma peşinde olanlar için durum pek de iç açıcı değil. Ülkede yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle her şeye zam geldi ve kırmızı et fiyatları da bu artıştan nasibini aldı. Bu durumda, kurban kesmek isteyenler ucuz hayvan bulmanın peşine düşmüş durumda.

Son açıklamalara göre geçen yıl Kurban Bayramı'nda ortalama 1 milyon büyükbaş ve 22 milyon civarında küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti. Bu yıl ise aynı satış oranlarının yakalanıp yakalanmayacağı, hayvan satıcıları tarafından merak ediliyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban fiyatlarıyla ilgili olarak "Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş hayvanlar 140-160 TL arası, büyükbaş hayvanlar ise 150-160 TL arasında alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre, en düşük kurban fiyatı küçükbaş hayvanlar için 7.000 TL olacak. Ancak bayram gününe yaklaşırken bu fiyatta yükselişler yaşanabileceğinden, kurbanlık hayvanı bayramdan önce satın almanın faydalı olacağı belirtiliyor.

Ucuz bir kurbanlık satın almak isteyen vatandaşlar için Yardımcı, "Koç almak isterseniz, en düşük şartlarda 7.000-8.000 TL arasında bir fiyatla karşılaşabilirsiniz. Büyükbaş hayvanların hisse fiyatı ise en az 12.000-15.000 TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde, bir büyükbaş kurbanlık fiyatı bu yıl en az 84.000 TL olacak" şeklinde açıklama yaptı.

Kurban Bayramı, Müslümanlar arasında önemli bir dini bayramdır ve bu bayramda kurban kesimi gerçekleştirilir. Kurban kesimi yaparken dikkatli olmak ve belirli kurallara uymak, hem insan sağlığı hem de etik açıdan önemlidir. İşte kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bazı önemli bilgiler:

Yetkili Kişiler Tarafından Kesim Yapılmalıdır:

Kurban kesimi, bu konuda yetkili ve deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Mümkünse, kesim işlemini gerçekleştirecek bir veteriner veya kesim konusunda uzmanlaşmış biri tarafından yapılması tercih edilmelidir. Bu, hayvanın hızlı ve etkili bir şekilde kesilmesini sağlar ve hayvana gereksiz acı çektirilmesinin önüne geçer.

Hayvanın Refahına Önem Verilmelidir:

Kurban edilecek hayvanların refahı kesim sürecinde önemlidir. Hayvanın stresini azaltmak için rahat bir şekilde bekletilmeli ve uygun bir şekilde taşınmalıdır. Ayrıca, kesim yerinin temiz ve hijyenik olması sağlanmalıdır. Hayvanın sakinleştirilmesi için veterinerin önerdiği yöntemler kullanılabilir.

Kesim Yapılacak Aletlerin Hijyenine Dikkat Edilmelidir:

Kesim aletleri hijyenik olmalı ve her hayvan için ayrı ayrı temizlenmelidir. Kesim aletleri sterilize edilmeli ve kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bu, hem hayvanın eti için sağlık açısından önemlidir hem de etik bir sorumluluktur.

İslami Şartlara Uygun Kesim Yapılmalıdır:

Kurban kesimi, İslami kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kesim yapılacak hayvanın İslami usullere uygun bir şekilde kesilmesi gerekmektedir. Kesimde gerekli dua ve niyetin yapılması da önemlidir.

Etin Sağlıklı Saklanması ve Dağıtılması:

Kesilen kurban eti, hijyenik bir şekilde saklanmalı ve dağıtılmalıdır. Etler, uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeli ve bozulmaya karşı korunmalıdır. Ayrıca, etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve paylaşılması da önemli bir adımdır.