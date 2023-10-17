En ucuz Chery Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte Tiggo4 Pro fiyatı! Bu fiyata peynir ekmek gibi satar!

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarına giriş yapan Chery, kısa süre içerisinde satış rakamlarında önemli bir artış gösterdi. Şimdi ise Chery, Türkiye'de dördüncü modeli Tiggo 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Chery, Türkiye'de 3 farklı modeliyle başarılı bir çıkış yapmıştır. Bu modeller Omada 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'dur. Özellikle fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Chery modelleri, Türkiye'de uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışında olan birçok tüketici için cazip bir seçenek oluyor.

En Ucuz Chery Modeli: Omada 5

Chery'nin Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı modeli Omada 5'dir. Omada 5'in başlangıç fiyatı 1 milyon 180 bin TL'dir. Bu uygun fiyat, Chery'nin Türkiye'deki popülerliğini artırmıştır. Omada 5'in en üst versiyonu ise 1 milyon 400 bin TL'ye satılmaktadır.

Orta Segment Model: Tiggo 7 Pro

Türkiye'de satılan orta segment aracı Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatı 1 milyon 195 bin 100 TL'dir. Tiggo 7 Pro'nun en üst versiyonu ise 1 milyon 450 bin TL seviyesindedir.

En Pahalı Chery Modeli: Tiggo 8 Pro

Chery'nin Türkiye'deki en pahalı modeli Tiggo 8 Pro'dur. İki farklı versiyonu bulunan Tiggo 8 Pro'nun başlangıç fiyatı 1 milyon 490 bin TL'dir. Dolu versiyonu ise 1 milyon 640 bin TL'ye satılmaktadır.

Chery'nin Sıfır Otomobil Kampanyası

Chery, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modelini satın almak isteyenlere özel bir kampanya sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında sıfır otomobil alacaklara 50 bin TL takas desteği sunulmaktadır. Ayrıca, bu kampanya dahilinde 12 ay vadeli faizsiz 100 bin TL'lik kredi imkanı da sunulmaktadır. Bu kampanya, Chery'nin Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Model: Tiggo 4

Chery'nin Türkiye pazarına sunacağı yeni model Tiggo 4, 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasada olması beklenmektedir. Bu model, diğer Chery modellerine göre daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacak ve yaklaşık olarak 900 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulması beklenmektedir.

Chery'nin Türkiye'de gösterdiği başarılar ve sunduğu uygun fiyatlı otomobil seçenekleri, markanın Türkiye'deki geleceğini parlak göstermektedir. Yeni model Tiggo 4'ün Türkiye pazarına sunulmasıyla birlikte Chery'nin Türkiye'deki varlığı daha da güçlenecektir. Türkiye'de sıfır otomobil arayışında olan tüketicilere daha fazla seçenek sunan Chery, gelecekte Türkiye otomobil pazarında daha fazla yer edinme potansiyeline sahiptir.