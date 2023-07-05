En düşük emekli ve memur maaşına müthiş zam yapıldı! Az önce Temmuz zam oranı açıklandı! Milyonlar saz çalıp oynuyor

Az önce Temmuz zam oranı açıklandı! Milyonlar saz çalıp oynuyor! En düşük emekli ve memur maaşına müthiş zam yapıldı- Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında açıklanacak olan maaş zamlarını merakla bekliyordu. Son verilere göre, emekli ve memur maaşlarında belirlenen zam oranları açıklandı ve büyük bir heyecan yarattı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den rekor seviyeye yükselecek. En düşük memur maaşı ise yüzde 85'in üzerinde bir artışla...

Temmuz 2023 için memur ve memur emekli zam oranları, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ertelendi. Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Zam oranları, 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için belirlenecek. Merkez Bankası verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. Memur maaşları için ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,31 olarak hesaplandı. Ayrıca, memur zammı da yüzde 16,31 olarak tahmin ediliyor. Ancak kamu işçilerinin zam oranları göz önüne alındığında, memur zammının yüzde 40-45 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak olan iki konu, memur ve emekli maaşları olacak. En düşük memur maaşı yüzde 85'in üzerinde bir artışla 11.848 TL'den 22.000 TL bandına yükseltilecek. Aynı zamanda Emekli Sandığı emeklileri de benzer bir zamdan faydalanacak. Bu oranlarda bir artış sağlandığında, en düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama olarak ise emekli aylıkları 17.000 TL seviyelerine yükselecek.

Kamu işçilerine yüzde 45, asgari ücrete ise yüzde 34 zam yapıldıktan sonra, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'de kalması nedeniyle artış beklentisi oluşmuştu. En düşük emekli maaşlarına da bir zam yapılma olasılığı gündeme geldi. Şu ana kadar yapılan zam oranlarına bakıldığında, refah payıyla birlikte yaklaşık olarak iki katı bir artış gerçekleştirildiği görülüyor.

Emekli maaş zammı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir hesaplama sürecine tabidir. Her yıl belirli bir oranda artış yapılarak emekli maaşları güncellenir. Emekli maaş zammının hesaplanmasında genellikle iki ana faktör göz önünde bulundurulur:

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Artışı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE oranları baz alınır. TÜFE, tüketicilerin belirli mal ve hizmetler için ödediği fiyat değişimlerini yansıtan bir endekstir. Genellikle yıllık enflasyon oranı olarak da adlandırılır. Bu oran, geçen yılın TÜFE'si ile güncel yılın TÜFE'si arasındaki farkı ifade eder. GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) Artışı: Ekonomik büyüme, GSYH'yi artıran bir faktördür. GSYH artışı, ekonominin büyüme hızını ve ekonomik aktivitenin genel seviyesini yansıtır.

Emekli maaşlarındaki artış oranı, TÜFE artışı ve GSYH artışı gibi faktörlerin bir kombinasyonuna dayanarak belirlenir. Örneğin, emekli maaşlarının artışı için TÜFE artışının %50'si ve GSYH artışının %50'si kullanılabilir.

Hesaplama formülü şu şekilde olabilir:

Emekli Maaşı Artış Oranı = (TÜFE Artışı * 0.5) + (GSYH Artışı * 0.5)

Belirli bir yıl için emekli maaş zammı yapılacaksa, o yılın TÜFE ve GSYH artış oranları kullanılarak hesaplama yapılır ve emekli maaşlarına yansıtılır. Bu şekilde emekli maaşları, ekonomik koşullara bağlı olarak her yıl güncellenir.