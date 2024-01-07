En düşük emekli maaşı ile ilgili karar! Cumhurbaşkanı imzaları attı! Yarın onaylanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, Bağ-Kur ve SGK emeklilerinin merakla beklediği zam oranlarını netleştirdi. Yüzde 37,57 olarak belirlenen enflasyon oranı, milyonlarca emeklinin aylık gelirini etkileyecek. Ancak, en düşük emekli maaşı olan 7500 TL sınırının aşılamaması üzerine Ankara'da hızlı bir çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşını artırmak için koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı.

Emekli maaşlarına yapılacak zamda, memur ve işçi emeklileri arasındaki farkı gidermek amacıyla özel bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın odak noktası, en düşük emekli maaşının 7500 TL'nin üzerine çıkartılması ve adil bir dağılım sağlanması. Hazine desteğiyle kök maaşlara yüzde 4'lük bir ek ödeme uygulanarak, en düşük emekli maaşı seviyesine çıkartılması hedefleniyor. Bu özel çalışma, kök aylıkların kategorize edilmesi ve farklı gruplara özel zamların uygulanması üzerine şekilleniyor. Öne çıkan formül, 5500 TL'nin altında olanlara, 5.500-6.000 TL arasında olanlara ve 6.500-7.000 TL arasında olanlara farklı zamlar verilmesini öngörüyor.

SGK uzmanları, bu adil dağılımın sağlanmasının önemine vurgu yapıyor. En düşük emekli maaşı için belirlenen rakamın, refah payı, seyyanen zam ve kademeli zamlarla artırılması bekleniyor. 2024 için en düşük emekli maaşı tahminleri 10 ila 11.500 TL arasında değişiyor.

Emekli maaşlarındaki zamla ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde ele alınacak Kabine Toplantısı'nda netleşecek. Meclis aşamasına geçildikten sonra en düşük emekli maaşı için yapılacak zam, SSK emeklileri için ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular için her ayın 25’i ile 28’i arasında gerçekleşecek. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor.