En büyük kamu bankasında kredi faizi sil baştan değişti! Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bu güncellemelerle birlikte hem bireysel hem de kurumsal müşterilere sunulan kredi paketlerinde değişiklikler yapıldı.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Yenilendi

Ziraat Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yüzde 2,84'e çıkardı. Bu oranla birlikte 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için ödeme planı şu şekilde oluştu:

Toplam Geri Ödeme: 110.752 TL

110.752 TL Aylık Taksit Miktarı: 3.069 TL

Konut Kredisi İçin Yeni Faiz Oranı

Konut almayı planlayan vatandaşlar için Ziraat Bankası'nın sunduğu 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi için yeni faiz oranı ve ödeme planı şöyle:

Toplam Geri Ödeme: 3.814.213 TL

3.814.213 TL Aylık Taksit Miktarı: 31.723 TL

2. El Taşıt Kredisi Güncellemesi

Otomobil almayı düşünenler için bankanın 48 ay vadeli 300.000 TL 2. El Taşıt Kredisi paketi de güncellendi:

Toplam Geri Ödeme: 767.607 TL

767.607 TL Aylık Taksit Miktarı: 15.959 TL

Ziraat Bankası'nın bu güncellemeleri, ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri doğrultusunda yapılmış olup, müşterilere daha uygun ve avantajlı kredi seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır. Vatandaşların, kredi kullanmadan önce tüm detayları ve maliyetleri dikkatlice incelemeleri, uzun vadede oluşabilecek mali yüklerin önüne geçebilir.

Ziraat Bankası, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca müşterisine hizmet veren bir kurum olarak bilinir. Banka, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, finansal ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmayı hedefler. Bu güncellemeler de bu vizyonun bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Ziraat Bankası, dijital bankacılık alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi başvuruları, anında onay özellikleri ve diğer birçok bankacılık işlemi artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede müşteriler, kredi başvurularını diledikleri yerden ve zamanda yapabilme özgürlüğüne sahip oluyorlar.

Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarında yaptığı bu güncellemeler, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Uygun faiz oranlarıyla sunulan krediler, hem bireysel tüketimi teşvik ediyor hem de ekonomik hareketliliği artırıyor. Özellikle konut ve otomobil sektörüne yönelik krediler, bu sektörlerdeki canlanmayı destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.