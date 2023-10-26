Advert

En büyük kamu bankasında kredi faizi sil baştan değişti! Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları

Türkiye'nin en köklü ve en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Kasım ayına girmeden kredi faiz oranlarında önemli güncellemelerde bulundu.

En büyük kamu bankasında kredi faizi sil baştan değişti! Ziraat Bankası güncel taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 08:37

Bu güncellemelerle birlikte hem bireysel hem de kurumsal müşterilere sunulan kredi paketlerinde değişiklikler yapıldı.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Yenilendi

Ziraat Bankası, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yüzde 2,84'e çıkardı. Bu oranla birlikte 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için ödeme planı şu şekilde oluştu:

  • Toplam Geri Ödeme: 110.752 TL
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.069 TL

Konut Kredisi İçin Yeni Faiz Oranı

Konut almayı planlayan vatandaşlar için Ziraat Bankası'nın sunduğu 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi için yeni faiz oranı ve ödeme planı şöyle:

  • Toplam Geri Ödeme: 3.814.213 TL
  • Aylık Taksit Miktarı: 31.723 TL

2. El Taşıt Kredisi Güncellemesi

Otomobil almayı düşünenler için bankanın 48 ay vadeli 300.000 TL 2. El Taşıt Kredisi paketi de güncellendi:

  • Toplam Geri Ödeme: 767.607 TL
  • Aylık Taksit Miktarı: 15.959 TL

Ziraat Bankası'nın bu güncellemeleri, ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri doğrultusunda yapılmış olup, müşterilere daha uygun ve avantajlı kredi seçenekleri sunmayı amaçlamaktadır. Vatandaşların, kredi kullanmadan önce tüm detayları ve maliyetleri dikkatlice incelemeleri, uzun vadede oluşabilecek mali yüklerin önüne geçebilir.

Ziraat Bankası, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca müşterisine hizmet veren bir kurum olarak bilinir. Banka, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, finansal ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmayı hedefler. Bu güncellemeler de bu vizyonun bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Ziraat Bankası, dijital bankacılık alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi başvuruları, anında onay özellikleri ve diğer birçok bankacılık işlemi artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede müşteriler, kredi başvurularını diledikleri yerden ve zamanda yapabilme özgürlüğüne sahip oluyorlar.

Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarında yaptığı bu güncellemeler, aynı zamanda Türkiye ekonomisine de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Uygun faiz oranlarıyla sunulan krediler, hem bireysel tüketimi teşvik ediyor hem de ekonomik hareketliliği artırıyor. Özellikle konut ve otomobil sektörüne yönelik krediler, bu sektörlerdeki canlanmayı destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir.

Benzer Haberler
İş Bankası'ndan kişiye özel ödeme planıyla 250.000 TL borç kapatma kredisi verilecek İş Bankası'ndan kişiye özel ödeme planıyla 250.000 TL borç kapatma kredisi verilecek
180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok! 180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok!
5 yıl erken emeklilik geldi: 10 yıl hizmet ve 50, 51,52,53,54 ve 55 yaşında emeklilik hakkı duyuruldu 5 yıl erken emeklilik geldi: 10 yıl hizmet ve 50, 51,52,53,54 ve 55 yaşında emeklilik hakkı duyuruldu
Çok çocuklu ailelere devlet tarafından para desteği müjdesi! Dilekçeyi teslim edene yatıyor! Çok çocuklu ailelere devlet tarafından para desteği müjdesi! Dilekçeyi teslim edene yatıyor!
6 ay vadeli 20.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans müjdesi geldi 6 ay vadeli 20.000 TL %0 faizli taksitli nakit avans müjdesi geldi
Devlet desteği az önce açıklandı! Volkswagen Polo sıfır ÖTV KDV'siz 407.984 TL'den satılacak! Devlet desteği az önce açıklandı! Volkswagen Polo sıfır ÖTV KDV'siz 407.984 TL'den satılacak!
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı