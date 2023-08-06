En az 6 ay SGK'sı olan başvuru yapabilir! 0.69 faiz oranı 15 sene vade 5 milyon ve 9 milyon TL limitle konut kredisi müjdesi

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Halkbank, "Önce Halk, Sonra Banka" ilkesiyle hareket ederek vatandaşlara özel kredi desteği sunmaya hazırlandığını duyurdu. Yeni ev sahibi olmak isteyen bireyler için özel olarak tasarlanan bu kredi paketi, belirli şartları taşıyan kişilere sunulacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerden son 1 yıl içerisinde en az 9 ay sigorta girişi olması istenecek. İşte Halkbank konut kredisi paketi başvuru şartları...

Halkbank Yeni Evim Konut Kredisi Paketi Başvuru Şartları Nelerdir?

Ev sahibi olma hayali kuran kişilere özel olarak sunulan Halkbank konut kredisi kampanyasının başvuru şartları şu şekildedir:

Mevcutta sahip olunan bir konutun bulunmaması,

Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocuğunun bir konut üzerinde %50'nin üzerinde hissesinin olmaması,

Son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapılmamış olması,

Başvuru sahibi, eşi ve 18 yaş altı çocuğunun İstanbul (1.Bölge) ve Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla (2. Bölge) illerinde ev almak istemesi ve son 1 yılda o ilde ikamet etmesi,

Kooperatif ortaklığının bulunmaması,

Tapu sahibi olunmaması ve tapu sahibi olabilmek için kooperatif ortaklığı, bağış veya herhangi bir yöntemle tapu edinilmemiş olması,

Hane halkı gelir üst sınırının talep edilen kredinin azami tutarı ile uyumlu olması,

Son 12 ay içerisinde en az 9 ay sosyal güvenlik primi ödemesi yapmış olunması,

Gerekli belgelerin ibraz edilmesi ve Halkbank'ın tahsis koşullarına uygunluk sağlanması,

Türk vatandaşı olunması.

Halkbank Konut Kredisi Kampanyası Nasıl Yararlanılır?

Yukarıdaki şartları taşıyan bireyler, Halkbank konut kredisi kampanyasından yararlanabilirler. Kredi başvuru işlemleri ise sadece Halkbank şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu kampanya, devlet destekli bir konut finansmanı ürünü olarak sunulmaktadır ve orta gelirli müşterilerin ev sahibi olma fırsatını desteklemeyi amaçlamaktadır.