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Emekliye yarın ve Cuma 08.45’te müjde geliyor! Çifte ek ödeme için onay çıktı

Günümüzde milyonlarca emekli vatandaş, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik şartlar karşısında maaşlarıyla geçinme zorluğu çekiyor.

Emekliye yarın ve Cuma 08.45’te müjde geliyor! Çifte ek ödeme için onay çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 08:17

Temmuz ayında yapılan zamların, birçok emeklinin beklentilerini karşılamadığı gözleniyor. Beklenen iyileştirmenin gerçekleşmemesi, emekliler arasında hayal kırıklığına neden olmuş durumda.

Emeklilerin Beklentisi ve Gerçekleşmeyen Zam Hayali

Yaklaşık 8 milyon emekli vatandaş, yüzde 25'lik zam oranına rağmen maaşlarında herhangi bir değişiklik göremedi. Bu durum, ekim ayında bir ara zammın gelip gelmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyordu. Ancak emeklilerin bu beklentisi maalesef karşılanmadı.

Emeklilere Yüz Güldüren Haber: Ek Ödemeler

Buna karşın, emeklilere yönelik olumlu bir gelişme yaşandı. Emeklilere ek ödemelerin yapılacağı müjdesi geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan bu ek ödemeler, haftanın belirli günlerinde başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Gözü Kulağı Ödemelerde

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2024 zammını beklerken, yüksek enflasyon oranları da Ocak ayı emekli zamlarının yüksek olacağının işaretini veriyor. Bankalar ise bu durumu fırsat bilerek, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde cömert davranmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere İkramiye Müjdesi

Emekliler için kasım ayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ikramiye müjdesiyle sevinçli başladı. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere özel bir bayram ikramiyesi verileceğini duyurdu. Bu özel ikramiye, belirlenen tarihler arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bankalardan Emeklilere Promosyon Atağı

Kasım ayı içinde bankalar da emeklilere yönelik müjdeler vermeye devam etti. Özellikle belirli bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri oldukça cazip. Bankaların bu teklifleri, Ocak ayında beklenen maaş zamları öncesinde emekliler için ek bir gelir fırsatı sunuyor.

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