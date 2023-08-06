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Emekliye seyyanen zam kesinleşti! 1 Ekim'de yapılacak! En düşük emekli maaşı 10.540 TL bombası salındı

Emekliler için Temmuz ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen bir dönemdi. Ancak yapılan zam oranlarının düşük kalması ve en düşük emekli maaşında herhangi bir kıpırdama olmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Emekliye seyyanen zam kesinleşti! 1 Ekim'de yapılacak! En düşük emekli maaşı 10.540 TL bombası salındı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Temmuz ayında en düşük emekli maaşının kök maaş engeline takıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu %25 oranında kök maaş artışı, emekliler tarafından yeterli bulunmadı ve maaş zammı beğenilmedi.

6 Bin Maaşı Olan 7 Bin 500 Alıyor

Özellikle kök maaş sorunu, vatandaşları isyan ettirdi. %25'lik zam, kök maaş üzerinden uygulanıyor ve bu durumda 6000 lira altında maaş alan herkes 7.500 TL'lik maaş almış oluyor. Bu, yaklaşık 8 milyon emekliyi aynı maaşı almaya başladığı anlamına geliyor. Bu durum, maaşların düşük olan emekliler için adil bir düzenleme olmaktan uzak görünüyor.

15 Bin Liraya Yükseltilebilir

En düşük emekli maaşına yapılmayan zam, vatandaşları çılgına çevirdi ve konu hakkında SGK uzmanı Özgür Erdursun önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, hükümetin yerel seçimleri kazanmak amacıyla bu düzenlemeyi hayata geçireceğini öne sürdü ve 2024'teki yerel seçimleri de işaret etti. Yapılacak bir düzenlemeyle en düşük emekli maaşının ocak ayından itibaren 15.000 TL'ye yükseltilmesini beklediğini ifade eden Erdursun, bu durumda daha yüksek prim ödeyenlerin avantajlı hale geleceğini dile getirdi.

Emeklilerin Haklı Talebi

Emekliler, yıllardır en düşük emekli maaşının düşük kalmasından şikayet ediyorlar. Yaşamlarını sürdürebilmek ve geçmişte verdikleri hizmetin karşılığını alabilmek için daha yüksek maaşlara ihtiyaç duyuyorlar. Yapılan düzenlemelerin emeklilerin taleplerine cevap vermemesi, vatandaşların haklı tepkisine neden oluyor. Bu nedenle, kök maaş sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması büyük önem taşıyor.

Hükümetin Adım Atması Bekleniyor

Emeklilerin en düşük maaş talepleri, toplumun geniş kesimlerince destekleniyor. Dolayısıyla hükümetin, bu konuda daha duyarlı ve çözüm odaklı adımlar atması bekleniyor. Emekliler, yıllarca ülkeye hizmet etmiş bireylerdir ve onların yaşamlarını sürdürebilmeleri için adil bir şekilde desteklenmeleri gerekmektedir.

SGK Uzmanından Yeni Zam Müjdesi

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları, emeklilerin umutla beklediği yeni bir düzenlemenin müjdesini taşıyor. Eğer Erdursun'un öngörüleri gerçekleşirse, emeklilerin en düşük maaşı 15.000 TL'ye yükselecek ve bu da onların yaşam standartlarının iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

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