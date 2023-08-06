Emekliye müjdeli haber 14 Ağustos 2023 sabahı geldi! Bağ-Kur, SSK, Memur emeklisine 1 maaş ikramiye ATM'den yatıyor

Bağ-Kur, SSK, Memur emeklisine 1 maaş ikramiye ATM'den yatıyor! Emekliye müjdeli haber 14 Ağustos 2023 sabahı geldi- 30 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapmanız halinde maaşınıza uygun bir maaş ikramiyesi hesabınıza aktarılacak. Bu özel fırsattan yararlanmak için başvuru şartları ve tarihleri haberimizde bulabilirsiniz.

Emeklilere Onay Geldi: 1 Maaş İkramiye Fırsatı

Sabah saatlerinde 16 milyon emekli için sevindirici bir haber geldi. Emekli maaşı alanlar, başvuru yapma koşuluyla bankalardan 1 maaş ikramiye alma fırsatını elde edecekler. Bu ikramiye ödemesinin miktarı maaşa bağlı olarak belirlendi ve ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Temmuz ayı maaş zammının ardından bankalar devreye girdi. Emekliye özel promosyon kampanyalarını başlattılar ve bu kampanyaların bir parçası olarak ek ikramiye fırsatı sunuyorlar. Farklı bankalar, emekli maaşı müşterilerine cazip teklifler sunarak adeta yarışıyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Müjde: Maaş İkramiye Ödemesi

Temmuz ayında gerçekleşen emekli maaşı zammı, beklenenin altında kaldı ve milyonlarca vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. %40-45 arası zam beklentisinin yerine %25 zam gelmesi, hala gündemde. Ancak emekliler için bankalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için güzel bir haber duyuruldu. Emekliye tam bir maaş ikramiye ödemesi yapılacak. Emekli maaşını ATM'den çeken vatandaşlar, bu haberi mutlulukla karşılayacaklar. İkramiye ödemesi, emeklinin aldığı maaşa göre hesaplanacak ve tamamen karşılıksız bir şekilde hesaplara yatırılacak.

Ek Koşul Yok: 3 Yıllık Maaşı Taşımak Yeterli

Emeklilere ikramiye fırsatı sunan bankalar, ek koşul talebinde bulunmuyorlar. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve maaşlarını alan emekliler, maaşlarını 3 yıllığına seçtikleri bankaya taşıdıklarında promosyon ödemesi alabilecekler. Şu an pek çok banka, ödemeleri emekli maaşlarına göre farklı aralıklarda gerçekleştiriyor. Bu demek oluyor ki, aldığınız emekli maaşının tutarı ne ise, o tutarda bir promosyon alabileceksiniz.

Bankaların promosyon kampanyaları belirli bir başvuru süresine sahip. Kampanyalar 1 Ağustos 2023 tarihinde başladı ve son başvuru tarihi olarak 30 Ağustos 2023 belirlendi. Bu tarihe kadar başvurularınızı tamamlarsanız, ödemelerinizi 2 gün içinde IBAN numaralarınız üzerinden alabileceksiniz. Hemen başvuru yaparak siz de bankalardan bu promosyon fırsatını değerlendirebilirsiniz.