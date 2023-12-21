Emekliye Müjde: Aile Destek Programı İle Yardım Parası Verilecek, E-Devletten Hemen Alın

Emekliye Müjde: Aile Destek Programı İle Yardım Parası Verilecek, E-Devletten Hemen Alın

Emekliye Müjde: Aile Destek Programı İle Yardım Parası Verilecek, E-Devletten Hemen Alın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 12:28

Devlet, 15.2 milyon emekliye yönelik yeni bir destek programını duyurdu. Bu program kapsamında emeklilere sağlanacak olan sosyal yardım ve destek ödemeleri, maddi olarak zor durumda olan emeklilere nefes aldıracak bir kaynak olacak.

Devlet tarafından başlatılan Aile Destek Paketi yardımı, artık emekli maaşı alanları da kapsayacak şekilde genişletildi. E-devlet üzerinden başvuruları kabul edilen emekliler, bu yardımlardan yararlanma fırsatına sahipler. Başvuru için tek gereken, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olması. TC kimlik numarası ve şifre ile yapılan başvurularla emekliler, 15.000 TL'ye kadar yardım alabilecekler.

Devletin sunduğu aile destek yardımı aylık taksitler halinde ödeniyor ve emeklilere her ay 850 ile 1250 TL arasında değişen sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Bu miktar, kişi başına düşen gelire göre belirleniyor. Yardım, 1 yıl süresince devam edecek ve toplamda 7200 TL ile 15.000 TL arasında bir destek sunacak.

Bu destek ödemesi sadece emeklileri değil, aynı zamanda dar gelirli ve yardıma muhtaç kişileri, asgari ücretli çalışanları, memurları da kapsıyor. Gelir kriterine uygun olan herkes, yeni aile yardımı ödemesi için başvuru yapabilecek.

Devletin başlattığı bu destek programı, ekonomik sıkıntı içinde olan emekliler için umut ışığı olacak gibi görünüyor. Emeklilere sağlanan bu aile destek yardımı, maddi anlamda rahatlama sağlayarak yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu destek, sadece emeklilere değil, geniş bir kesime hitap ederek toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunuyor. Devletin bu adımı, ekonomik eşitsizlikleri azaltma yolunda atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

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