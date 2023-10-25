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Emekliye maaşa ek 7500 TL + 1000 TL karşılıksız para verilmeye başlandı

Emekliler için bankaların sunduğu promosyonlar, ekonomik olarak rahatlama sağlayan önemli fırsatlar arasında yer alıyor.

Emekliye maaşa ek 7500 TL + 1000 TL karşılıksız para verilmeye başlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 11:33

Bu kapsamda Garanti BBVA, emeklilere özel olarak sunduğu yeni promosyon paketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 7.500 TL'ye varan nakit promosyon, kredi kartı harcamalarında 1.000 TL bonus ve ücretsiz havale/EFT imkanıyla emeklilerin yüzünü güldürecek bir kampanya başlatıldı. İşte bu muhteşem fırsatla ilgili detaylar:

Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Büyük Fırsat

Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar arasında Garanti BBVA'nın yeni kampanyası büyük bir ilgi görmeye başladı. Banka, emeklilere özel olarak 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ancak bu fırsat sadece nakit promosyonla sınırlı değil. Aynı zamanda kredi kartı harcamalarında 1.000 TL'ye kadar bonus kazanma imkanı da sunuluyor. Üstelik havale ve EFT işlemleri için de herhangi bir ücret alınmıyor.

Garanti BBVA Mobil Üzerinden Müşteri Olma İmkanı

Garanti BBVA, bu muhteşem fırsattan yararlanmak isteyen emeklilere bir de kolaylık sunuyor. Henüz Garanti BBVA müşterisi olmayan emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden müşteri olabiliyorlar. Bu sayede emekliler, evlerinden çıkmadan bu muhteşem fırsattan yararlanma imkanı buluyorlar.

Emekli Promosyon Fırsatı Neden Bu Kadar Önemli?

Emeklilik dönemi, birçok kişi için ekonomik olarak zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar, ek gelir olarak büyük bir önem taşıyor. Garanti BBVA'nın sunduğu bu fırsat, emeklilere ekonomik olarak nefes aldıracak bir imkan sunuyor.

Kampanyaya Katılmak İçin Neler Gerekiyor?

Garanti BBVA'nın emeklilere özel sunduğu bu fırsattan yararlanmak için öncelikle bankanın mobil uygulaması üzerinden müşteri olmanız gerekiyor. Daha sonra emekli maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyarak promosyon fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Kredi kartı harcamalarınızda bonus kazanmak için belirli bir harcama limiti bulunmaktadır. Bu limit ve diğer detaylar için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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