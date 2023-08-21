Emekliye kimsenin beklemediği jest! Yüzde 25 zamlı maaşa ek 18.000 TL ödeme

Türkiye genelinde 15 milyonu aşkın emekli vatandaşımız için sevindirici haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Temmuz ayında açıklanan %25'lik zam sonrası, bankalar emekli vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemelerini yeniden düzenledi. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlarımızın tamamını kapsayan bu yeni promosyon fırsatlarıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.

Promosyon Miktarları Arttı

Temmuz ayında gerçekleştirilen %25'lik zam, emekli vatandaşlarımızın maaşlarını olumlu yönde etkiledi. Bu olumlu gelişmenin ardından bankalar da harekete geçti ve ek promosyon fırsatlarını güncelledi. Artık emekli vatandaşlarımız, %25 zamlı maaşlarının yanı sıra, promosyon olarak 15.000 TL'ye kadar ödeme alma imkanına sahiptir. Bu gelişme emeklilere büyük bir destek ve finansal rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Bankaların Yeni Promosyon Ücretleri

Emekli vatandaşlarımıza yönelik olarak farklı bankaların sunduğu promosyon miktarları ve ek avantajlar şu şekildedir:

Garanti BBVA: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL (Kredi kartı harcamasına 500 TL bonus)

Vakıfbank: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

Halkbank: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

Türkiye Finans: 3.500 TL, 5.000 TL, 6.500 TL, 7.500 TL (2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusuna ek avantajlar)

ING: 5.100 TL, 5.950 TL, 7.650 TL, 8.500 TL (1 fatura talimatı için ekstra 500 TL avantaj)

TEB: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

İş Bankası: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL

Şekerbank: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

Kuveyt Türk: 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL, 8.000 TL

QNB Finansbank: 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL, 8.000 TL (Kredi kartı harcamasına yıllık 1.200 TL indirim)

Ziraat Bankası: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

Fibabanka: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL

Denizbank: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

Akbank: 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL (Kredi kartı harcamasına 12 ay boyunca 3.000 TL chip para avantajı)

Albaraka Türk: 4.500 TL, 5.500 TL, 6.000 TL, 6.500 TL (2 fatura talimatına ekstra 500 TL, emekli yakınını getirene 500 TL avantaj)

Kimler Yararlanabilir?

Emeklilerimizin bu promosyon fırsatlarından yararlanabilmesi için bazı bankaların, emekli maaşının kendi bankaları aracılığıyla ödenmesini talep ettiği görülmektedir. Ayrıca, mevcut banka hesaplarını kapatma ve taahhütname verme gibi adımlar gerekebilir. EYT emeklileri de bu yükseltilmiş promosyon fırsatlarından yararlanabilirler.

Her bankanın sunduğu avantajları dikkatlice değerlendirerek, en uygun promosyon fırsatını seçmek mümkündür. Bu promosyonlar, emeklilerimize verilen bir teşvik olup, emekli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik atılan önemli bir adımdır.