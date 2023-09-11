Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek

Emekli maaşının dar gelirli kapsamında yer aldığı günümüzde, emekli refahını sağlamak adına kendisine sunulan ek fırsatları değerlendiriyor. Bu kapsamda en dikkat çeken ödeme ise faizsiz kredi imkanları oluyor. Kimi bankalar zaman zaman faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Peki emekliye hangi bankalar faizsiz kredi vermektedir?

Ülkemizde bankalar genellikle düşük faizli kredi kampanyaları düzenlemektedir. Vatandaşın işine gelen ise faizsiz kredi kampanyaları olmaktadır. Genel olarak faizsiz kredi veren bankalar katılım bankaları olarak bilinmekte iken Özellikle de emeklilere faiz olmadan kredi sunmaktadırlar. Faizsiz kredi veren bankalar emeklinin Özellikle de Şu dönemde kıskacına girmiş bulunmaktayken, bu bankalarda faiz yerine kar payı uygulaması sunulmaktadır.

KATILIM BANKALARI REVAÇTA

Ülkemizde 5 tane Katılım Bankası bulunmaktadır. Bu bankalar; Ziraat katılım, Vakıf katılım, Kuveyt Türk katılım, Albaraka Türk katılım ve Türkiye Finans Katılım bankalarıdır. Bu bankalar zaman zaman emekliye özel kampanyalar düzenlemektedir. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanabilmek için ise belirlenen şartların taşınması gerekmektedir. Özellikle de kredi sicilinin temiz olması şartına birçok kampanya mevcuttur. Özellikle de emekli kendisine sunulan faizsiz kredi imkânında faydalanabilmek için çekilen kredinin aylık taksit tutarının maaşının yarısından fazla olmaması gerekmektedir

Emeklilik bireyin en rahat dönemi olarak bilinmekteyken günümüzde ekonominin zora girmesiyle birlikte geçinmesi zor kategoride yer almaktadır. Bu devrede emekli ek ihtiyacını karşılamak için faizsiz kredi arayışına girmektedir. Faizsiz kredi bankaların ekstra bir ücret talep etmeden çektiği miktarı geri ödemesi imkanıdır. Ancak bu faizsiz kredi kampanyalarında faiz yerine kar payı uygulaması sağlanmaktadır. Emeklilere faizsiz kredi imkanı sunan bankalardan kredi çekebilmek için birçok şart bulunmaktadır. Mali yükü hafifletmek adına sunulan bu imkanlar'dan faydalanmak için kredi puanımı yüksek olması gerekmektedir.

Emekli çekeceği kredinin geri ödemesinin maaş ile karşılaştığı ve uyum sağladığı durumda faizsiz kredi desteğinden faydalanabilmektedir. 75 80 yaş üzerinde olmayan birey faizsiz kredi çekebilmektedir. Öte yandan emekli olunduktan sonra çalışıyor ise gelir vergisine bankaya beyan etmesi gerekmektedir

Banka tarafından sunulan şartlar içinde herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirmesi gerekiyor ise Eşinden de yazılı imza alınması gerekmektedir. Katılım bankaları haricinde de bankalar zaman zaman faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Aancak bu faizsiz kredi imkânlara yeni müşterilere sağlanan bir imkan olarak bilinirken miktarları da 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişebilmektedir