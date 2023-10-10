Emekliye 3000 - 4000 TL arası seyyanen zam! Kimse beklemiyordu! Tarih verildi!

Kimse beklemiyordu! Tarih verildi! Emekliye 3000 - 4000 TL arası seyyanen zam- Her yıl 6 ayda bir gerçekleşen zamlar, bu yılın başlarında artan maliyetler karşısında yetersiz kaldı. Özellikle en düşük emekli maaşının artırılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimat verdiği konuşuluyordu. Mart ayında en düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından prim maaş dengesinin bozulması, ek zam beklentilerini daha da güçlendirdi. Emeklilere Ekim ayında yapılacak ara zam için iki farklı formül masada duruyor.

Enflasyon Farkıyla Ek Zam

Emekli maaşı alan vatandaşların maaşlarına ek düzenleme yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat gittiği biliniyordu. Bakanlıklar, bu konuda yoğun çalışmalarına devam ederken iktidara yakın kaynaklar, emekliye ek zam konusunda masadaki formülleri açıkladılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki çalışmalara göre ilk formül, son 3 aylık enflasyon oranı doğrultusunda Kasım ayında emekli maaşlarına ilave zam yapılması öngörüyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki enflasyon verileri %25 olarak gerçekleşmişti. Bu nedenle Kasım ayında ilave zamın da %25 oranında olması bekleniyor. Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak güncellenebilir.

Seyyanen Zam Formülü

Emekli maaşlarına ara zam konusunda gündeme gelen diğer bir formül ise "seyyanen zam" oldu. Temmuz ayında gerçekleşen %25'lik maaş zammının ardından emekliler, alım gücünün düşmesi nedeniyle ara düzenleme yapılmasını talep etti. Hükümet, bu talebe yanıt vermek için iki farklı seyyanen zam önerisi üzerinde çalışıyor.

Önerilerden birincisi, emekli maaşlarına ₺3.000 ile ₺4.000 TL arasında bir seyyanen zam yapılması yönünde. Bu durumda en düşük emekli maaşı 10.500 TL ile 11.500 TL arasında olabilir. İkinci seyyanen zam önerisi ise prim maaş dengesini korumayı amaçlıyor. Bu öneriyle tüm emeklilere seyyanen artış yapılması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayına yetiştirmek üzere ara zam düzenlemesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Önerilen zamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını alması durumunda, hazırlanan emekli zammı teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna sunulacak.

Bu beklenen ara zam, milyonlarca emekli için önemli bir mesele olmaya devam ediyor. Hem emeklilerin alım gücünün korunması hem de prim maaş dengesinin sağlanması hedefleniyor. Emekliler, Ekim ayında yapılacak zam kararını büyük bir merakla bekliyorlar.

Ara zam ne zaman yapılacak?

Ara zam kararı Ekim ayında alınacak ve uygulanacak.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam, belirli bir miktarın üzerine sabit bir miktarın eklenerek yapılan zam türüdür.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim ayındaki ara zam sonucunda en düşük emekli maaşı güncellenecek, ancak kesin rakam henüz belirlenmedi.

Emeklilere yapılan bu zamlar emekli maaşlarını nasıl etkileyecek?

Zamlar, emekli maaşlarını artırarak emeklilerin alım gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Ara zamın ardından gelecek zamların planı var mı?

Şu an için sadece Ekim ayındaki ara zam üzerine çalışılıyor, ilerleyen dönemlerde yapılacak zamlar için ayrı bir planlama yapılacak.