Emekliye 3 Yıl Taahhüte Rekor Promosyon!

2024 yılında emeklilerin maaş zamlarıyla birlikte bankaların sunduğu emekli promosyon ödemeleri de artış gösterecek. Asgari ücret ve memur maaş zammının yanı sıra, 4A, 4B ve 4C statüsündeki emeklilerin maaşlarına da zam yapılacak. Bu artışla birlikte, bankaların emekli promosyon ödemeleri de 15 bin TL'ye kadar yükselecek. Bankaların sunduğu emekli promosyon ödemeleri, Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. Mevcut teklifler, 10 bin TL'ye kadar çıkarken, yeni zamlı maaşlarla birlikte bu rakamın 15 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Yüksek promosyon teklifleri sunan bankalar, emeklileri kendi müşterisi yapmak için yarış halindeler. Emekliler, taahhüt süresi dolmadan maaş bankalarını değiştirerek daha yüksek promosyon ödemeleri alabilirler. Bu durumda, emekliler önceki bankadan aldıkları promosyonun kalan kısmını iade ederek, yüksek promosyon sunan yeni bir bankaya geçebilirler.

Bankaların Emekli Promosyon Teklifleri

Bankalar, emekli promosyon ödemelerine ek olarak çeşitli avantajlar ve kampanyalar da sunuyor. İş Bankası, SGK emeklilerine 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor ve Maximum kart sahibi emekli müşterilerinden aidat almıyor. Akbank, 4A, 4B, 4C emeklilerine 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor ve Wings veya Axess kart sahiplerine ek avantajlar sağlıyor. ING Bankası, 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemelerine ek olarak çeşitli kampanyalar düzenliyor. Denizbank ise müşterilerine 5 bin TL'ye kadar karşılıksız promosyon ödemesi sunuyor ve kredi kartı aidatsız ek avantajlar sağlıyor. Bu promosyonlar ve ek avantajlar, emeklilerin banka seçimlerinde önemli bir rol oynuyor ve maaşlarının yanı sıra ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Emekliler, bu fırsatlardan yararlanmak için banka tekliflerini karşılaştırmalı ve kendileri için en uygun olanı seçmelidirler.