Emekliye 20 bin TL faizsiz kredi başladı! O bankadan destek geliyor! Hemen başvuru yapın!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin finansal zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde, Akbank'tan sevindirici bir haber geldi. Banka, emeklilere özel olarak tasarlanmış faizsiz borç para kampanyası ile mali sıkıntı içinde olan emeklilere nefes aldırmayı hedefliyor. Mobil teknolojiyi kullanarak erişilebilir hale getirilen bu kampanya, özellikle ekonomik anlamda zorluk yaşayan emekliler için büyük bir fırsat sunuyor.

Akbank'ın duyurduğu kampanya, emeklilere özel olarak %0 faizli taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Bu avantajlı fırsat, 20.000 TL'ye kadar olan miktarlar için geçerli olup, finansal yüklerini hafifletmek isteyen emekliler için önemli bir destek sunuyor. Kampanyaya başvurular, Akbank mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor, bu da emeklilerin rahatlıkla faydalanabilmesini sağlıyor.

Başvuru süreci oldukça basit. İlk adım olarak, emeklilerin Akbank mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Ardından, "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden Akbank müşterisi olma sürecini tamamlamak kampanyadan faydalanmak için atılması gereken adımlardan biri. Ayrıca, asıl Axess veya Wings kartına ilk kez başvurup başvurunun 26.01.2024 tarihine kadar onaylanmasını sağlamak da kampanyadan yararlanma koşulları arasında bulunuyor.

Kampanya, 1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ve taksitli avans limitlerine göre 31.01.2024 tarihine kadar başvurular alınabilecek. Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar da kampanyadan faydalanabilecekler. Başvurular, mobil şube, müşteri iletişim merkezi, internet şube, ATM, Akbank.com gibi çeşitli kanallar üzerinden yapılabilecek, bu da başvuru sürecini daha da kolaylaştırıyor.