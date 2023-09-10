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Emeklilerin Eylül ayı maaşı 17.500 TL olacak! Başvuranlara bir kerelik olarak verilecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur, EYT'li, Emekli Sandığı ve Tarım emeklilerine özel bir jest sunuyor: 10 bin TL ödeme fırsatı! Bu özel ödeme, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Emeklilerin Eylül ayı maaşı 17.500 TL olacak! Başvuranlara bir kerelik olarak verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 18:41

Başvuranlara bir kerelik olarak verilecek! Emeklilerin Eylül ayı maaşı 17.500 TL olacak- Bu kampanyalar, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle karşılamalarına yardımcı olacak. Başvurular banka şubeleri, web siteleri, Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM veya çağrı merkezi üzerinden yapılabilir.

Emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyaları, Eylül ayında da devam ediyor. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları, emeklilerin maddi gereksinimlerini karşılamak için cazip teklifler sunuyor. Bu kredi kampanyaları kapsamında 10 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanı bulunuyor. Ancak kredi miktarı, emeklinin ihtiyacına ve finansal geçmişine bağlı olarak değişebilir.

Halkbank: Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi

Halkbank, maaşını Halkbank'tan alan veya almaya taahhüt eden emeklilere "Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi" sunuyor. Bu kredi, cazip faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli veya serbest ödemeli olarak yapılabilir. Örnek bir ödeme tablosuna göre, 50.000 TL kredi kullanımında 36 ay vadeli olarak aylık faiz oranı %3,29 ve tahsis ücreti 287,5 TL olarak belirlenmiştir.

Akbank: İhtiyaç Kredisi 3 Ay Erteleme İmkanı

Akbank, emeklilere 3 ay erteleme imkanı sunan ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor. Ayrıntılı bilgiler için banka şubeleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ziraat Bankası: Farklı Vade Seçenekleri

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik tüketici kredisi ile farklı vade seçenekleri sunuyor. Kredi limiti 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar vade imkanı bulunurken, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 ay vadeye kadar, 100.001 TL ve üzeri krediler için ise 12 ay vadeye kadar ödeme yapılabiliyor. Şahsi ve/veya maddi teminat gerekebilir. Banka ayrıca kredi kullanan müşterilere Hayat Sigortası ürünü sunuyor.

Vakıfbank: İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Vakıfbank, kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunan "İhtiyaç Kredisi Kampanyası"nı sunuyor. Bu kampanya kapsamında:

  • Kredi Limitleri: 3.000-70.000 TL
  • Vade Aralığı: 03-36 Ay
  • Aylık Faiz Oranı: %3.29'dan başlayan oranlar
  • Kredi Tahsis Ücreti: %0.5+BSMV

 

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