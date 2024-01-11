Emeklilere Yapılacak Zamda Beklentiler Karşılanmadı: Umutlar Dibe Vurdu

Türkiye gündemini sarsan asgari ücret belirlenirken, emeklilerin de zam beklentileri merakla bekleniyordu. Ancak Sözcü TV canlı yayınında paylaşılan bilgilere göre, emeklilere yapılan zam oranları, birçok emeklinin umutlarını karşılamadı. Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı, emeklilere yüzde 37,57'lik bir zam getirecek gibi görünüyor.

Emeklilere Vaat Edilen Zam: Yetersiz Mi?

Emeklilere vaat edilen yüzde 37,57'lik zam oranı, birçok kesim tarafından yetersiz bulunuyor. Uzmanlar, bu oranın memur zammı olan yüzde 50'ye çekilebileceği görüşünü dile getiriyor. Eğer bu gerçekleşirse, en düşük emekli aylıkları 11 bin TL seviyesine yükselecek. Ancak, uzmanlar ve alanında tanınmış isimler, bu zammın emeklileri tatmin etmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ersan Şen: "Emekliler Nefes Alamayacak!"

Ünlü hukukçu Ersan Şen, yaptığı açıklamada, emekli aylıklarına yapılacak 11 bin TL'lik artışın, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu savunuyor. Şen, "Cumhurbaşkanı emekli ücretlerinde ufak bir dokunuş yapabilir. Fakat emekliler nefes alamayacak. Zira bu rakamlar, zamların etkisiyle eriyecek. Simit 20 TL olduğunda, emeklinin aldığı ücret neye yarayacak? Hükümet, para olmadan emeklinin ücretini asgari ücret seviyesine çekemez. Emeklilere şapkadan tavşan çıkaramaz. Zam olacak ama ardından ne gelecek?" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İsmail Saymaz: "Yardım Almadan Geçinemeyecekler!"

Gazeteci İsmail Saymaz, yüzde 50 oranında bir zam yapılması gerektiğini vurgulayarak, 11 bin TL'nin emekliler için yeterli olmayacağını belirtiyor. Saymaz, "Bu zam oranı emekliye yetmez. Emekliler, bir başka yerden yardım alamazsa geçinemeyecek. Bu durum, ekonomik sıkıntı içindeki emekliler için ciddi bir sorun teşkil edebilir" dedi.

Zam Kararı ve Beklentilerin Ardındaki Gerçekler

Asgari ücretin belirlenmesi ve emeklilere yapılan zam kararı, Türkiye'nin ekonomik gündemini belirliyor. Ancak uzmanların ve konunun uzmanı isimlerin ortak görüşü, emeklilere vaat edilen zam oranının, temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu yönünde. Bu durum, emeklilerin ekonomik olarak daha zorlu bir döneme girebileceği endişelerini beraberinde getiriyor.