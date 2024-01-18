Emeklilere Müjde: Ziraat Bankası'ndan Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası! 10 Bin TL Ek Ödeme Fırsatı

Emeklilere Müjde: Ziraat Bankası'ndan Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası! 10 Bin TL Ek Ödeme Fırsatı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 21:58

Emekli vatandaşlar için sevindirici bir haber! Bazı bankalar, emekli olan kişilere destek ödemeleri yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, Ziraat Bankası tarafından düzenlenen gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası ile emekli maaşı alan herkes, ek ödeme fırsatından yararlanabilecek. Detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel: 10 Bin TL Ek Ödeme Kampanyası

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan 50 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi olarak 10 bin TL ek ödeme verilecek. Düşük faiz oranları ve uzun vadelerle sunulan bu ödemeler, emeklilere finansal rahatlık sağlama hedefini taşıyor.

Başvurular emekli maaşları üzerinden yapılacak ve ek ödemeler en az 10 bin TL olarak uygulanacak. Düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi almak isteyenler, emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden alıyorlarsa başvuruda bulunabilecekler. Bu özel kampanyaya katılmak isteyenler, başvurularını yaparak hemen işlem yapabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanacak kişilere 36 ay vadeli kredi verilmektedir. Ayrıca, ödemelere başlama tarihini 3 ay ertelemek de mümkün olacaktır. Bu esnek ödeme seçenekleri, emeklilere maddi rahatlık sağlamak adına özel olarak tasarlanmıştır.

Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapmak mümkündür. Sabah banka şubesine gitme imkanı olmayan emekliler, hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kolayca kredi başvurusu yapabilirler. Bu şekilde, zaman kaybı olmadan hızlı bir şekilde başvuru sürecini tamamlayabilirler.

Ziraat Bankası, gelir belgesiz ve masrafsız hizmet sunarak emeklilere destek olmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvuru yapabilir ve Ziraat Bankası'nın sunduğu ek ödeme avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışı, emeklilere özel olarak tasarlanan bu kampanya ile bir kez daha kendini gösteriyor.

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