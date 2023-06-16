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Emeklilere 19 Haziran Pazartesi 20.000 TL para yatacak! Halkbank açıkladı, kampanya başladı!

Halkbank'ın emekli maaş promosyonu kampanyası, emeklilerin maaşlarını Halkbank'a taşımaları durumunda çeşitli karşılıksız ödemeler yapılmasını içermektedir.

Emeklilere 19 Haziran Pazartesi 20.000 TL para yatacak! Halkbank açıkladı, kampanya başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 23:06

Halkbank açıkladı, kampanya başladı! Emeklilere 19 Haziran Pazartesi 20.000 TL para yatacak- Emekli vatandaşlar, genellikle sınırlı bir bütçeyle geçinmek zorunda olan kesimi oluşturmaktadır. Bu nedenle, ek gelir elde etme imkanları emekliler için büyük önem taşımaktadır. Emekli maaş promosyonu kampanyaları, emeklilerin hemen kullanabilecekleri binlerce lira tutarında ödemeler alma imkanı sunarak, mali durumlarını düzeltmelerine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, Halkbank da emeklilere özel bir kampanya başlattığını duyurdu.

Halkbank'ın emekli maaş promosyonu kampanyası, emeklilerin maaşlarını Halkbank'a taşımaları durumunda çeşitli karşılıksız ödemeler yapılmasını içermektedir. Bu ödemeler geri ödenmez nitelikte olup, emekli maaş promosyonu adı altında sunulmaktadır. Halkbank'ın bu kampanyası, emeklilere sadece promosyon ödemeleriyle sınırlı kalmayacak şekilde tasarlandığını bildirmiştir.

Halkbank'ın emeklilere yapacağı ödemeler iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, emeklilere emekli maaş promosyonu ödemeleri yapılacaktır. Halkbank, bu kapsamda uygulanacak tarifeyi açıklamıştır. Emekli müşterilere ödenecek promosyon tutarları, emekli maaş miktarlarına göre değişiklik gösterecektir. Ancak, eğer emeklinin maaşından haciz veya icra kesintisi yapılmaktaysa, bu kesintiler ödeme tutarından düşülür. 

Emeklilere 19 Haziran Pazartesi 20.000 TL para yatacak! Halkbank açıkladı, kampanya başladı!

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde maaş alanlara ise 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılacaktır. Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen asgari tutarları temsil etmekte olup, Halkbank ve diğer tüm bankalar bu tutarların altında bir promosyon ödemesi gerçekleştiremeyeceklerdir.

Halkbank'ın emeklilere sunmuş olduğu kampanya kapsamında, bir başka imkan da ihtiyaç kredisi olmaktadır. Emekli maaş promosyonu kampanyasından yararlanan emeklilere, 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır.

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