Emekliler İçin Müjdeli Haber: Zam Oranları Açıklandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat Ayında Ek Zam Sözü Verdi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları sonunda resmiyet kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon oranını açıklayarak, emeklilerin bu yılki zam oranlarını belirledi. Enflasyon verilerine göre, emeklilere yapılacak zam oranı %37,56 olarak kesinleşti. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarına olumlu bir yansıma yapacakken, gözler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayı enflasyon oranı %2,93, 6 aylık enflasyon ise %37,57, yıllık enflasyon ise %64,77 oldu. Bu verilerle birlikte emeklilere bu yıl maaşlarına minimum %37,56 oranında zam yapılacağı kesinlik kazandı. Zam oranının netleşmesinin ardından, emeklilerin beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına odaklandı.

Asgari ücret, memur ve memur emeklisine yapılan yüksek zam oranlarının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de yeni yılda benzer bir iyileştirmeyi umut ediyor. Ekonomist Nedim Türkmen, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına ek zam yapacağını ve bu düzenlemenin Şubat ayında gerçekleşeceğini belirtti.

Türkmen, "Emekliler şu an için %37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zam oranını Şubat ayında tamamlayacaktır, ancak bunun için yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru yapılacak düzenleme ile refah payı eklenerek bu oranın %50’ye çıkacağını söyleyebiliriz. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bazıları ise 13 bin-14 bin TL gibi rakamlar alacak" dedi.