Emekli Promosyonlarına Zam Yapan Bankalar Belli Oldu

Emekli promosyonları gittikçe artıyor. Yeni maaş zammıyla beraber iyice yükselecek. Hangi banka kaç TL nakit promosyon ödüyor?

Emekli Promosyonlarına Zam Yapan Bankalar Belli Oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 18:39

Promosyon ve ikramiye ödemeleri gündemdeki yerini tutuyor. Çalışan emeklilere yönelik özel bir ikramiye haberi gündemde yer alıyor. 5000 TL değerindeki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin, yıl sonuna kadar Meclis çalışmalarıyla yasalaşması bekleniyor. Bu gelişme, emeklilerin maaş ve promosyon kampanyaları hakkında bilgi arayışını da artırıyor. Bankalar, maaşlarını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdünde bulunan emeklilere özel promosyonlar sunuyor ve bu promosyon bilgilerini aralık ayında internet siteleri üzerinden yayınlıyorlar.

Emekliler Kamu Bankalarından Kaç TL Promosyon Alıyor?

Emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından gelecek maaş artışlarına odaklanmış durumda. 2024 yılının başlarında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarına göre emekli maaşları artacak. Emekliler, bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını da yakından takip ediyorlar. Örneğin, maaşını üç yıl boyunca Halkbank'tan alacak emeklilere sunulan promosyon ödemeleri şu şekilde:

  • 0 - 3.499 TL Arası Maaş Alanlar: 3.000 TL,
  • 3.500 TL - 7.499 TL Arası Maaş Alanlar: 3.500 TL,
  • 7.500 TL - 9.999 TL Arası Maaş Alanlar: 4.500 TL,
  • 10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlar: 5.000 TL.

Yılbaşından Sonra Nakit Promosyon Zamlanabilir

Aralık ayında Halkbank'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üç yıl boyunca bankadan maaş alacak emekliler, 3000 TL ile 5000 TL arasında promosyon ödemesi alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur maaşlarında beklenen artış, emekli promosyonlarının da artıp artmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Bankalar arasında promosyon miktarları farklılık gösterirken, maaş zamlarının ardından bankaların promosyon ödemelerinde de güncellemeye gitmesi mümkün. Olası bir artış durumunda, 2024 yılının ilk aylarında bankaların internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor.

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