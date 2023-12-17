Emekli Promosyonları: Aralık Ayında Kaç TL Ödeniyor? SGK Emeklisine Bankalardan Teklif...

Emekli sayısının artmasıyla beraber bankalar birbirleri ile yarış haline girdi. SGK emeklilerine ödenecek promosyon miktarı her geçen gün artıyor. Gelen son bilgiler doğrultusunda bazı özel bankalar rekor üstüne rekor kırdı. Ödeme miktarları öylesine arttı ki emekliler kararsız kalıyor. EYT'den emekli olanlar çoktan promosyon için kendisine bir banka seçti. Ancak hali hazırda henüz banka seçimi yapmadıysanız veya 3 senelik anlaşma süreniz doldu ise bu bankaları değerlendirebilirsiniz. Sizler için yaptığımız araştırma sonucunda bankaların kaç TL ödeme yaptığını öğrendik.

Bankalar Kaç TL Promosyon Ödüyor?

Bankalar, hem genel SGK emeklilerine ödeme sağlarken, hem de EYT'liler için çeşitli kampanyalar düzenlemekte. Buna bağlı olarak aşağıda yer alan bankaların kaç TL ödediği ise bellidir:

Yapı Kredi, 9.000 TL değerinde emekli promosyonu sağlıyor.

İş Bankası, emeklilere 7.500 TL promosyon teklif ediyor.

ING, 12.500 TL ile en yüksek promosyonu veren bankalar arasında yer alıyor.

Garanti BBVA, 7.500 TL'nin yanı sıra ekstra 1.000 TL bonus sunuyor.

QNB Finansbank, emeklilere 9.200 TL promosyon sağlıyor.

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ise emekli maaşı miktarına göre 3.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

Akbank, 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para ile toplamda 12.000 TL'lik bir promosyon sağlıyor.

Bankalar hem nakit hem de bonus usulü promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Sizler de bu fırsattan en kısa sürede yararlanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey bankalara başvuruda bulunmak. Maaş hesabınızı ilgili bankaya taşımanız durumunda promosyon ödemenizi almanız için önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır.

Promosyonlarda miktarın yanı sıra bankaların sizlere sunduğu kredi kampanyaları ve diğer avantajları incelemek de mantıklıdır. Bunları göz önünde bulundurarak bankalarda promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Muhtemel olarak aynı ay içerisinde veya 1 ay süre ile promosyonunuz banka hesabınıza yatacaktır.