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Emekli olan kişilerin banka hesaplarına 9.450 TL ödeme 21 Ağustos Pazartesi yatacak, maaş ayrı yatacak

21 Ağustos Pazartesi yatacak, maaş ayrı yatacak! Emekli olan kişilerin banka hesaplarına 9.450 TL ödeme var.

Emekli olan kişilerin banka hesaplarına 9.450 TL ödeme 21 Ağustos Pazartesi yatacak, maaş ayrı yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 21:50

 

Emekli vatandaşlarımız için müjdeli bir haber: Vakıfbank'ın başlattığı kampanya ile emekli maaşı alanlar, 9.450 TL'ye kadar ödeme alma imkanı elde edebilirler. Bankamatik kartı kullanıp düzenli alışveriş yapan herkes için sunulan bu avantajlı kampanya ile Vakıfbank, emekli maaşını bankasından alan herkese özel bir fırsat sunuyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, kendi emekli maaşı hesapları üzerinden 9.450 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı açarak ekstra nakit imkanından yararlanabilirler. Bu sayede istedikleri zaman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecekleri bir kaynağa sahip olabilirler.

Vakıfbank Artı Para Kampanyası Detayları

Emekli Maaşı Alanlar İçin Özel: Vakıfbank, devlet bankası olmanın getirdiği güvence ile emekli maaşı alan vatandaşların en çok tercih ettiği bankalardan biridir. Emekli maaşı hesapları üzerinden uygun faizlerle ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve diğer kredi ürünlerini sunmaktadır.

Hızlı ve Kolay Başvuru: Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan SSK emeklileri, bağ-kur emeklileri ve memur emeklileri bu kampanyadan faydalanabilirler. Başvurunuzu 12 ay vadeli geri ödemeli olarak yaparak 9.450 TL'ye kadar olan artı parayı kullanabilirsiniz. Bu ödemeyi kendi emekli maaşı hesabınızdan talep etmeniz halinde ödemeniz gerçekleştirilmez.

Geniş Kredi İmkanları

Yüksek Limitli İhtiyaç Kredileri: Vakıfbank, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm müşterilere yüksek limitli ihtiyaç kredileri sunmaktadır. Banka müşterisi olarak maaşınızın 20 katına kadar emekli kredisi kullanabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz zaman ödeme alabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Diğer Kamu Bankaları da Seçenekleriniz Arasında: Vakıfbank dışında, diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de bireysel tüketici kredisi kampanyalarına katılarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Sonuç olarak, Vakıfbank'ın emekliye özel 9.450 TL Artı Para Kampanyası ile emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun çözümler bulabilirler. Geniş kredi imkanları ve uygun faiz oranları ile Vakıfbank, emeklilere finansal anlamda destek sunmaya devam ediyor. Hemen başvurunuzu yaparak ekstra nakit imkanından faydalanabilir ve ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

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