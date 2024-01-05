Emekli maaşları zamları ile ilgili son dakika açıklama! Asgari ücret ile birleşecek!

Emekli maaşları zamları ile ilgili son dakika açıklama! Asgari ücret ile birleşecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-01-2024 09:20

17 milyon emekli, Ocak 2024 maaş zamlarını ve o zamlara yapılak ek ödemeleri merakla takip ediyor. Son dakika haberlerine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam, asgari ücret oranında olacak. Bu da demek oluyor ki, asgari ücret zammı kadar emekli maaşları da artacak ve %50'ye yakın bir oranda yükselmiş olacak.

Emeklilere müjde niteliğinde bir sürpriz de banka promosyonlarında yaşanacak. 2024 Ocak emekli maaşı zammı ile birlikte, bankaların promosyon miktarlarında önemli bir artış bekleniyor. Bu artışla birlikte, emekli maaşı alanlar, banka promosyonlarından daha fazla faydalanacak. Tahminlere göre, emekli maaşlarına yapılacak %50'lik bir artış, banka promosyonlarını 15.000 TL'den başlayarak etkileyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni emekli promosyonlarının belirlenmesi için Ocak ayında 19 banka ile masaya oturacak. Bu görüşmelerde hem kamu bankaları hem de özel bankalar yer alacak. Gelecek promosyon miktarları, emeklilere daha fazla avantaj sağlamak adına belirlenecek. 2023 yılında ortalama 7.500 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon miktarları, 2024 yılında tahmini olarak 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olacak.

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