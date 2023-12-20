Emekli Maaşına %45 Zam Önerisi! En Düşük Maaş 10 Bin TL'nin Üstünde Olacak

2024 yılına dair asgari ücret artışının belirsizliğini koruduğu bir dönemde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları milyonlarca çalışan tarafından dikkatle izleniyor. Komisyonun ikinci toplantısı gerçekleşirken, işçi ve işveren temsilcilerinin üçüncü toplantıda bir araya gelmeleri bekleniyor. 2024 yılında asgari ücret zammı ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam, çalışanların ve emeklilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Ocak Ayında Emekliye %45 Zam Beklentisi

Maaşlarla ilgili beklenti devam ederken, emekli ödemelerinde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de emekliye ödenecek maaş miktarının %45 artması yönünde bazı kulis iddiaları da mevcut. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın tarihi ve oranı, ekonomik koşulların da etkisiyle büyük önem kazanıyor. 2024 yılının ilk günlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına zam yapılması bekleniyor. Ocak ayından temmuz ayına kadar geçerli olacak bu zamlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını etkileyecek. Geçen yıllarda olduğu gibi, 2024 yılında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında yapılacak.

Emekli maaş zammının oranı, enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın raporlarına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun beş aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 33,65 olarak belirlenmişken, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu oranın yükselmesi muhtemel görünüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 50'ye yakın oranda bir zam beklentisi olduğunu ifade etmişti. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 40 ile 50 arasında bir artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Bu zam oranları, emeklilerin ve memurların ekonomik refah seviyelerini önemli ölçüde etkileyecek ve hayat standartlarında bir iyileşme sağlayabilir.