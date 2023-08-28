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Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki... Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere zam yapılacağını duyurarak Temmuz ayındaki zamdan faydalanamayan emeklilerin merakını artırdı.

Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki... Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 13:21

Seyyanen zam, refah payı ve kök ücret bildiğiniz gibi değil! Emekli maaşına ara zam ifşa oldu! Kulislerden öyle bir rakam geldi ki...-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere zam yapılacağını duyurarak Temmuz ayındaki zamdan faydalanamayan emeklilerin merakını artırdı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gelecek zam oranlarını ve nasıl etkileneceklerini merakla bekliyor. Kulislerde dolaşan haberlere göre, emekli maaşlarına 3 farklı formül üzerinde çalışılıyor. İşte detaylar:

Temmuz Zammından Yararlanamayan Milyonlarca Emekli

Nisan ayında en düşük emekli aylığı 7.500 TL'ye yükseldi. Ancak Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77, memur emeklilerine ise yüzde 17.55 oranında zam yapıldı. Bu oranlar ek iyileştirme ile yüzde 25'e kadar çıkarıldı. Ancak yüzde 25'lik zam, kök maaşı düşük olan birçok emekli için yeterli olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize hiçbir şekilde gelir kaybı yaşatmayacağız. Onları memnun edecek adımları atacağız" sözleriyle emeklilere yönelik adımların atılacağını belirtti.

Masadaki Zam Oranları ve Uzman Tahminleri

Emekli maaşlarına yapılacak zam konusu, 1 Ekim'de açılacak Meclis gündeminin odak noktası olacak gibi görünüyor. Uzmanlar, farklı senaryolar üzerine tahminlerde bulunuyorlar.

Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli aylığı için 10 bin TL gibi bir rakam öngörüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ise, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında çift haneli enflasyon beklediğini dile getirerek, "Emekli maaşının yaklaşık olarak 9.979 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu, enflasyona bağlı bir tahmin olup, Cumhurbaşkanının direktifiyle 10 bin TL seviyesine çıkabilir" şeklinde konuştu.

Refah Payı Masada: Enflasyonun Üzerinde Zam

Emekli maaşlarına gelecek zam için masada 3 farklı formül bulunuyor. İlk olarak refah payı uygulaması, son dönemde emeklilere ve memurlara yönelik devreye alındı. Bu formülde, enflasyonun üzerinde oransal bir artış yapılması öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla zam alacak. Bu zam oranının iyileştirme ile yükseltilebileceği ifade ediliyor. Belirlenen tarihte, belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilir. İyileştirme zam oranı, Ocak ayında gerçekleştirilebileceği gibi daha önce de hayata geçirilebilir.

Seyyanen Artış: Alt Maaş Gruplarına Destek

Gündemdeki diğer formüllerden biri, seyyanen artış olarak öne çıkıyor. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar için belirli bir miktarla seyyanen artış yapılması düşünülüyor. Bu kararın ne kadar olacağı ve hangi maaşlara ne zaman yansıtılacağı çalışmaların sonucunda belirlenecek.

Yeni Taban Maaş Düzenlemesi

Emekli aylıkları için bir başka formül, taban maaşın yeniden düzenlenmesi. Nisan ayında olduğu gibi, ara bir formülle taban maaş yükseltilebilir. Bu senaryoda, düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artışı gündeme gelebilir.

Emekli aylıklarına yönelik yapılan bu zamlar ve düzenlemeler, emeklilerin yaşam standartlarını etkileyen önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Her bir formülün avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak, en uygun zam stratejisinin belirlenmesi bekleniyor.

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