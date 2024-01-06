Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olan kişiler Müjdeli haberleri Sabah aldı!

2024 yılı, SSK (4A), Bağ-Kur (4B), ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerini sevindirecek bir döneme işaret ediyor. Bu yıl yapılan zamlar, emekli maaşlarında önemli artışlara neden oldu. Özellikle en düşük emekli maaşları konusundaki güncellemeler, ekonomik refahın artmasına yönelik bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Memur emeklisine %49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ise %37,57 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, en düşük memur emekli aylığı 9.876 TL'den 14.741 TL'ye yükseldi. Ancak, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı hala 7.500 TL seviyesinde bulunuyor. Ocak-Haziran döneminde ise emekli taban maaşının 10.000 TL ile 11.500 TL arasında bir rakama çekilmesi bekleniyor. Bu yönde bir düzenleme için Meclis'in adım atması gerekiyor.

Emekli maaşlarının hesaplamasında kök maaş ve taban aylık düzenlemeleri önemli bir rol oynuyor. Kök ücreti 5.500 TL altında olanlara %37,57 oranındaki zamın tam olarak yansımadığı belirtiliyor. Bu bağlamda, 6.000 TL kök ücreti olan bir kişinin mevcut enflasyon farkıyla çarpıldığında maaşı 8.254 TL oluyor. 6.500 TL alanlara 1.440 TL, 7.000 TL alanlara 2.128 TL, 7.500 TL maaş alanlara ise %37,57'lik oranın tamamı yansıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşlarını düzenleme talimatı sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önderliğinde hızlı bir çalışma başlatıldı. Meclis'in kapalı olması engel teşkil etmedi ve Bakanlık, en düşük emekli maaşı düzenlemesi için hızlı bir şekilde çalıştı.

Zamların ekonomik refahı artırması beklenirken, en düşük emekli maaşı konusunda Meclis düzenlemesinin beklenmesi bir faktör olarak öne çıkıyor. En düşük emekli maaşları için yapılan çalışmalarda, kök maaşların kategorize edilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Zam oranları ve yeni maaş miktarlarıyla birlikte, ödemelerin genellikle belirli tarihlerde yapıldığı ancak düzenlemenin yetişmemesi durumunda ek bir ödeme tarihi belirlenebileceği ifade ediliyor.