Emekli Maaş Zammı Çalışmaları Bu Sabah Başladı! 7500 TL Alanlara Müjde Asgari Ücret Seviyesine Çıktı

Emekli maaşlarına yönelik müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye Temmuz ayında yapılan zam akabinde cepler boş kalmıştı. Bu kapsamda seyyanen zamma gözler çevrilmiş ve bununla birlikte gelecek olan her açıklamaya emekli kulak kabartmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Vekili Binali Yıldırım Ekim ayında emekli maaşlarına zam sinyali verdi. Yapılan bu açıklama resmi yerden gelmesi sebebiyle emekliyi heyecanlandırmaya yetti. Peki emeklinin Temmuz ayından beri beklediği emekli maaş zammı ve seyyanen artış ile alakalı son gelişmeler neler? İşte detaylar... ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye yapılan zammın beğenilmediğini farkında. Bundan mütevellit ara zam konusunda gelişmeler mevcut. Açıklamalar Ekim ayını gösteriyor.

TÜİK tarafında Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklaması sonrasında enflasyon %9,49 olarak onaylandı. Bu açıklama sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin de revize edildiği belirlenirken Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %58 olarak güncellendi. Bu açıklama sonrasında ise Merkez Bankası zam tahmini ve hesaplamaları da başlamış oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon rakamı %28'den %58'e çıkması zam oranını daha yüksek seyredeceğini belirtti. Uzmanlar bu konuda emekli maaş zamlı hesaplamalarına da başladı. Emekli maaşlarına minimum %42 zam yapılması gündemde iken seyyanen artış ve intibak oranlarının da dahil edilmesi bekleniyor.

Emekli zammı %40 olacak

Emekli maaşlarına işaret edilen Ekim ayında zam oranları da merakla araştırılıyor . En düşük zam oranının yüzde 40 olarak açıklanacağı öngörülürken intibak zammı ve seyyanen zamda ortaya atılan bu iddialara ek olarak üçlü şekilde artacağı söyleniyor.

Üçlü zam sonrası %58'e ulaşabilir

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrasında emekli maaşına yapılan zam ile birlikte toplam zam oranın %58'e ulaşacağı bildiriliyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında emekli için Ekim ayında mutlu edecek gelişmelerin yaşanacağı öngörülüyor. Hal bu iken emekli maaşlarına yapılması beklenen %58 zam ile birlikte maaşların 11.000'in üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Ortaya atılan bir iddiada emekli maaşının asgari ücret seviyesine ulaşacağı düşüncesi. Bu iddia doğrulanırsa intibak zammı Artı seyyanen zam doğrultusunda maaşlara kallavi bir yapılması muhtemel...