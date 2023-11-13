Advert

Emekli ikramiyeleri yatıyor: SSK, SGK Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklileri 5 bin lirayı nereden, nasıl sorgulayacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında, çalışan emekliler hariç tüm emeklilere bir defalık 5 bin lira ikramiye ödenmesi kararı alındı.

Emekli ikramiyeleri yatıyor: SSK, SGK Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklileri 5 bin lirayı nereden, nasıl sorgulayacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 07:30

Bu özel ikramiye, 11-15 Kasım tarihleri arasında emeklilere dağıtılacak ve emeklilerin yaşam kalitesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SSK Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

  • Tahsis numarası 17, 18, 19 olanlara: 11 Kasım 2023
  • Tahsis numarası 20, 21, 22 olanlara: 12 Kasım 2023
  • Tahsis numarası 23, 24, 25, 26 olanlara: 13 Kasım 2023

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

  • Tüm Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri: 14 Kasım 2023

Dul ve Yetim Maaşı Alanlara İkramiye Ödemesi

Dul ve yetim maaşı alan emeklilere, hisse oranlarına göre ödeme yapılacak. Örneğin, %75 ölüm aylığı alanlar ikramiyenin %75'ini, %50 oranında aylık alanlar yarısını, yetim aylığı alanlar ise %25 oranında ikramiye alacaklar.

Emekli İkramiyesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emekli ikramiyesi sorgulamaları internet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.

İnternet Üzerinden Sorgulama

  • Emekliler, aylık aldıkları banka hesaplarından ikramiyenin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.
  • Bankaların müşteri hizmetleri veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden sorgulama yapılabilir.

Telefonla Sorgulama

  • Emekliler, maaş aldıkları bankanın müşteri hizmetlerini arayarak ikramiye bilgisine ulaşabilirler.
  • Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın müşteri hizmetleri numaraları sorgulama için kullanılabilir.

Önemli Hatırlatmalar

  • 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ve sosyal güvenlik destek primi ödeyen emekliler bu ikramiyeden yararlanamayacak.
  • Banka sandıklarında çalışmaya devam eden emekliler de bu özel ikramiyeden faydalanamayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında verilecek olan bu özel ikramiye, emekliler için önemli bir destek sağlayacak. Hem maddi açıdan hem de moral açısından emeklilere katkıda bulunacak bu uygulama, toplumun her kesimine hitap eden bir kutlama ve teşekkür anlamı taşıyor.

Benzer Haberler
Tüp fiyatlarına dev zam ayyuka çıktı: 13 Kasım tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları kaç para? Tüp fiyatlarına dev zam ayyuka çıktı: 13 Kasım tüp fiyatları güncellendi! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları kaç para?
Evlenecek çiftler, emekliler, memurlar, 4D'li taşeron işçiler, staj ve çıraklık bekleyenlere müjde! 2. Torba Yasa’da son durum Evlenecek çiftler, emekliler, memurlar, 4D'li taşeron işçiler, staj ve çıraklık bekleyenlere müjde! 2. Torba Yasa’da son durum
Asgari ücretlilere TOGG jesti: Yılbaşından sonra... Asgari ücretlilere TOGG jesti: Yılbaşından sonra...
Sigorta başlangıcı 1992, 1997, 1999, 2008 olana 7200 günle 5 yıl erken emeklilik çıktı! Torba yasa açıldı, terzi, esnaf… Sigorta başlangıcı 1992, 1997, 1999, 2008 olana 7200 günle 5 yıl erken emeklilik çıktı! Torba yasa açıldı, terzi, esnaf…
Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Ne Kadar Kazandı Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Ne Kadar Kazandı
Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...