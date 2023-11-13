Emekli ikramiyeleri yatıyor: SSK, SGK Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve memur emeklileri 5 bin lirayı nereden, nasıl sorgulayacak?

Bu özel ikramiye, 11-15 Kasım tarihleri arasında emeklilere dağıtılacak ve emeklilerin yaşam kalitesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SSK Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Tahsis numarası 17, 18, 19 olanlara: 11 Kasım 2023

Tahsis numarası 20, 21, 22 olanlara: 12 Kasım 2023

Tahsis numarası 23, 24, 25, 26 olanlara: 13 Kasım 2023

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Tüm Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri: 14 Kasım 2023

Dul ve Yetim Maaşı Alanlara İkramiye Ödemesi

Dul ve yetim maaşı alan emeklilere, hisse oranlarına göre ödeme yapılacak. Örneğin, %75 ölüm aylığı alanlar ikramiyenin %75'ini, %50 oranında aylık alanlar yarısını, yetim aylığı alanlar ise %25 oranında ikramiye alacaklar.

Emekli İkramiyesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emekli ikramiyesi sorgulamaları internet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.

İnternet Üzerinden Sorgulama

Emekliler, aylık aldıkları banka hesaplarından ikramiyenin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Bankaların müşteri hizmetleri veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden sorgulama yapılabilir.

Telefonla Sorgulama

Emekliler, maaş aldıkları bankanın müşteri hizmetlerini arayarak ikramiye bilgisine ulaşabilirler.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'ın müşteri hizmetleri numaraları sorgulama için kullanılabilir.

Önemli Hatırlatmalar

1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ve sosyal güvenlik destek primi ödeyen emekliler bu ikramiyeden yararlanamayacak.

Banka sandıklarında çalışmaya devam eden emekliler de bu özel ikramiyeden faydalanamayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında verilecek olan bu özel ikramiye, emekliler için önemli bir destek sağlayacak. Hem maddi açıdan hem de moral açısından emeklilere katkıda bulunacak bu uygulama, toplumun her kesimine hitap eden bir kutlama ve teşekkür anlamı taşıyor.