Elinde tapusu olanlara devlet maaş bağlamaya başladı; Yapmanız gereken çok kolay!

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla süredir ekilmemiş tarla, bağ ve bahçelerin dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını duyurdu.

Atıl Tarım Arazi Sorununa Çözüm

Bu uygulama ile Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkede milyonlarca dönüm arazinin boş kalmamasını ve tarım potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. 5 Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak olan bu yeni yöntemle, 2 yıldan uzun süredir ekilmemiş ve değerlendirilmemiş arazilerin kiralanması mümkün olacak.

Dijital Ortamda Kiralama İşlemleri

Kiralama işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek. Bu sayede en yakın yerleşim yerinden başlayarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek tespit edilebilecek. Bu uygulama ile atıl arazi sorununa çözüm bulunurken, toprak sahiplerine ek gelir kapısı da açılmış olacak.

Tarım Sektörünü Güçlendirmek ve Yerel Ekonomilere Canlılık Katmak

Uzmanlar, bu uygulamanın hem tarım sektörünü güçlendireceğini hem de yerel ekonomilere canlılık getireceğini belirtiyorlar. Atıl kalan arazilerin üretime kazandırılması, hem ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak hem de vatandaşların ek gelir elde etmelerine olanak tanıyacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital tarım arazi kiralama yöntemi, tarım sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak ülke genelindeki tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu uygulama, tarımın daha modern ve teknolojik bir şekilde yapılmasına olanak tanırken, atıl kalan arazilerin ekonomiye kazandırılmasına da önemli bir katkı sağlayacaktır.