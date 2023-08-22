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Elektrikli Passat Türkiye'de! Aşiretler bayram edecek! İşte fiyatı ve özellikleri

Volkswagen'den gelen son dakika haberi, otomobil dünyasını heyecanlandırdı. Alman otomotiv devi, tamamen elektrikli olan ve Passat modelinin yerini alacak olan ID.7'nin üretimine başladığını duyurdu.

Elektrikli Passat Türkiye'de! Aşiretler bayram edecek! İşte fiyatı ve özellikleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 15:54

Almanya'nın Emden kentinde bulunan fabrikada üretilmeye başlanan ID.7, dikkat çekici özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

700 Kilometreye Kadar Menzil

 ID.7 model aracın en çarpıcı özelliği, tek bir şarj ile 700 kilometreye kadar menzil sunması. Bu, elektrikli araç teknolojisinin geldiği son noktayı gösteriyor ve uzun mesafe yolculuklar için de uygun bir seçenek sunuyor.

Satışa Sunulma Tarihi ve Teslimatlar

Elektrikli Passat'ın resmi satışa sunulma tarihi yaklaşırken, ilk teslimatların da yıl sonuna doğru yapılması planlanıyor. Bu, elektrikli otomobil meraklıları için büyük bir heyecan yaratıyor.

Farklı Batarya Seçenekleri

 ID.7'nin 77 kWh ve 89 kWh olmak üzere farklı batarya seçenekleri bulunuyor. Bu da kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre araçlarını kişiselleştirmelerine olanak sağlıyor.

Türkiye Lansmanı ve Siparişler

Türkiye'de ID.7 modelinin lansmanı büyük bir ihtimalle 2024 yılında gerçekleşecek. Lansman sonrası Türkiye'de de siparişler alınmaya başlanacak. Bu takvime göre ID.7'nin Türkiye yollarında Ağustos 2024'te görünmesi bekleniyor.

ÖTV Avantajı

 Aracın 160 kW motor gücüne sahip bir versiyonunun ülkemizde satışa sunulması durumunda %10 ÖTV avantajından yararlanabileceği öngörülüyor. Bu da elektrikli araçların cazibesini artıran bir faktör olabilir.

Fiyat Beklentileri

ID.7'nin fiyatı henüz netleşmemiş olsa da, son bilgilere göre 50 bin Euro seviyesinin üzerinde olduğu söyleniyor. Güncel Euro kuruyla hesaplandığında bu, yaklaşık 1 milyon 478 bin 500 Türk Lirası'na denk geliyor. Ancak ÖTV, KDV ve diğer vergiler eklenince fiyatın 2 milyonu geçebileceği öngörülüyor.

Volkswagen ID.7, elektrikli otomobil teknolojisine getirdiği yenilikler ve dikkat çekici özellikleriyle otomobilseverlerin merakla beklediği bir model olarak öne çıkıyor.

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