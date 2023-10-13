Elektrik faturasıyla birlikte PTT’ye gidenlere para veriliyor! Her aileye 216 tl ödeme yapılacak!

Yardıma ihtiyaç duyanlar, elektrik faturası ile PTT'ye giderek destek alabilirler. Aile sayısına bağlı olarak, farklı miktarlarda destek sağlanıyor. Beş kişilik bir aileye 216 TL ödeme yapılıyor. Başvurunuz değerlendirildikten sonra size bilgilendirme yapılıyor. İşte bu güncel gelişmeler ve elektrik faturası desteği hakkında detaylar:

Elektrik Faturası Desteği Ne Kadar?

Hükümet, dar gelirli ailelere elektrik maliyetine finansal olarak katkıda bulunuyor. Bu meblağ, hanenin büyüklüğüne göre değişiyor. İşte ödemelerin ayrıntıları:

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (108 Türk Lirası)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (144 Türk Lirası)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (180 Türk Lirası)

Beş veya daha fazla kişi olan aileler için, her ay 150 kilovatsaat (216 lira) üst sınırdır. Bu yardım, elektrik tüketimine dayalı olarak hesaplanmaktadır.

Kimler Yardım Alabilir?

Elektrik faturası desteği almak isteyen kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde bu programı inceleyebilirler. Yardım almaya hak kazanan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD Vakfı) tarafından belirlenir. Kronik hastalıklar dahil olmak üzere birçok kriter göz önünde bulundurulur. Ayrıca, elektrik tüketim desteği için özellikle cihaza bağlı yaşayan kronik hastalar da desteklenmektedir.

Elektrik Faturası Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik faturası desteği başvurusu için iki yol vardır. İlk olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurabilirsiniz. İkinci seçenek ise bulunduğunuz ildeki il valiliğine giderek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaktır. Başvuru işlemi sonrasında başvurunuz değerlendirilir ve size bilgilendirme yapılır.

Elektrik Faturası Desteği Nasıl Ödenir?

Elektrik faturası desteği, nakit olarak verilmez. Yardım, elektrik faturası üzerinden yapılır. Yardımı almayı hak kazandığınızda, PTT şubesine giderek TC kimlik kartınızı ve elektrik faturalarınızı ibraz edersiniz. PTT temsilcisine yardım aldığınızı bildirirsiniz. İnceleme sonucunda herhangi bir engel bulunmadığı takdirde, aldığınız yardım tutarı elektrik faturasından düşülür.

Devletin dar gelirli ailelere sağladığı elektrik faturası desteği, ailelerin maddi yükünü hafifletiyor. Elektrik giderlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanarak, ailelerin daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olunuyor. Bu destekle, dar gelirli ailelerin yaşam standartları yükseliyor ve maddi açıdan rahatlamaları sağlanıyor. Türkiye'de elektrik faturası desteği sayesinde ailelerin elektrik masrafları azalıyor ve ekonomik güvenceleri artıyor. Bu güncelleme ile dar gelirli ailelere destek devam ediyor.