Ekşi Sözlük Yeni Adresini Duyurdu! Siteye Artık Buradan Giriş Yapacaksınız!

Ekşi Sözlük'ün son adresine de erişim engeli getirildi. Bundan sonra farklı bir adres üzerinden siteye giriş yapabileceksiniz.

Ekşi Sözlük Yeni Adresini Duyurdu! Siteye Artık Buradan Giriş Yapacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-12-2023 18:14

Ekşi Sözlük, Türkiye'nin en popüler internet platformlarından biri olarak biliniyor. Ancak, bugün alınan bir kararla bu platforma erişim engellendi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, milli güvenlik ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle verilen bu karar, platformun kullanıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Erişim engeli, Ekşi Sözlük'ün daha önce de karşılaştığı bir durum. Geçmişte benzer engellemelerle karşılaşan platform, her seferinde farklı bir alan adı üzerinden hizmet vermeye devam etmişti. En son kullanılan alan adı olan “eksisozluk1999.com” için de alınan bu yeni kararın ardından, platform yetkilileri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Ekşi Sözlük Güncel Adresi Nedir?

Ekşi Sözlük’ün yeni adresi, “eksisozluk111.com” olarak belirlendi. Platform, bu yeni alan adı üzerinden kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. Kullanıcılar, güncel gelişmeleri ve popüler konuları takip etmek için bu yeni adrese yönlendiriliyor.

Erişim engelleri, internet kullanıcılarını ve özellikle Ekşi Sözlük’ün sadık takipçilerini etkileyen önemli bir konu. Platform yetkilileri ise bu tür durumlarda hızlı çözümler üreterek, kullanıcıların platforma erişimini kesintisiz sürdürmelerini sağlamaya çalışıyor. Bu son gelişme, dijital dünyada ifade özgürlüğü ve erişim haklarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Kullanıcılar, bu tür durumlarda nasıl hareket edeceklerini ve hangi alternatif yolları kullanabileceklerini öğrenmek adına platformun duyurularını ve güncellemelerini yakından takip ediyorlar. Ekşi Sözlük’ün yeni adresi üzerinden, kullanıcılar eski sürümden farksız bir şekilde içeriklere erişim sağlayabilecek ve platformdaki tartışmalara katılmaya devam edecekler.

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