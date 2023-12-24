Ekşi Sözlük Kullanıcısına Göz Altı Kararı! Bakanlık Devreye Girdi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin popüler sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda şehit düşen askerler hakkında suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Bu tespitin ardından, şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı. Bakan Tunç'un açıklamasına göre, söz konusu paylaşımları yapan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Tunç'un ifadeleri şu şekilde:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunun yanı sıra, sosyal medyada bu tür paylaşımlarda bulunan bir kişi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmiştir."

Bakanlık açıklaması sonrası yaşanan bu gelişme büyük dikkat çekti. Sosyal medya sitelerinde yapılan paylaşımların hukuki sonuçları açısından dikkate değer bir örnek oluşturuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden askerlere yönelik yapılan saygısız paylaşımlar, toplumun geniş kesimleri tarafından kabul edilemez bulunuyor ve bu tür eylemlere karşı hukuki süreçler işletiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konudaki hızlı ve kararlı tutumu, sosyal medya üzerinden yapılan suç teşkil eden paylaşımların ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Bu tür paylaşımların hukuki sorumluluğa yol açabileceği ve devletin bu konudaki ciddiyeti, vatandaşlar tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.