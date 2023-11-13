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Ekranı olmayan cep telefonu satışa çıktı! Yok böyle teknoloji: İşte Al Pin fiyatı ve özellikleri

Eski Apple çalışanlarının geliştirdiği ve akıllı telefonların yerini alması beklenen Humane Al Pin, resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni cihaz, akıllı telefon teknolojisinde bir devrim niteliğinde olabilir.

Ekranı olmayan cep telefonu satışa çıktı! Yok böyle teknoloji: İşte Al Pin fiyatı ve özellikleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 13:10

Peki, Humane Al Pin nedir, kullanıcılar bu cihazla neler yapabilir ve bu cihaz piyasaya ne zaman sürülecek? İşte Humane Al Pin hakkında bilmeniz gereken her şey.

Humane Al Pin'in Özellikleri ve Kullanımı

Cumhuriyet'in haberine göre, Humane Al Pin, "Güven Işığı" adında özel bir göstergeye sahip. Bu gösterge, cihazın veri topladığı anlarda yanıp sönerek kullanıcıları bilgilendiriyor. Cihazın ağırlığı sadece 54 gram ve bu hafifliği sayesinde kullanıcılar tarafından kolayca kıyafetlere yapıştırılabiliyor. Humane Al Pin, Al Mic adlı özel bir yazılım aracılığıyla diğer yapay zeka modellerine bağlanabiliyor ve bu özelliği sağlamak için Cosmos adında yeni bir işletim sistemi geliştirilmiş.

Humane Al Pin Kullanıcılarına Sunacağı İşlevler

Humane Al Pin kullanıcıları, bu cihaz sayesinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

  • Ses tabanlı mesajlaşma
  • Arama yapma
  • E-posta özetleme
  • Yiyecekleri tanıma
  • Gerçek zamanlı çeviri

Humane Al Pin'in Fiyatı ve Abonelik Ücreti

Humane Al Pin, 699 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ayrıca cihazı kullanabilmek için aylık 24 dolar ödeme yapılması gerekecek. Bu fiyatlandırma, Humane Al Pin'in sunduğu özellikler ve yenilikçi tasarımı göz önünde bulundurulduğunda makul görünebilir.

Humane Al Pin'in Piyasaya Sürülme Tarihi

Humane tarafından yapılan açıklamaya göre, Humane Al Pin'in ön siparişleri 16 Kasım'da başlayacak ve 2024'ün başlarında teslim edilmeye başlanacak. Bu cihazın piyasaya sürülmesi, giyilebilir teknoloji alanında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Giyilebilir Teknolojide Yeni Bir Yaklaşım

Uzmanlar, Humane Al Pin'in giyilebilir teknolojide yeni bir yaklaşım sunduğunu belirtiyorlar. Cihazın ekranı olmaması, daha küçük ve hafif bir tasarım sağlıyor. Humane Al Pin, ses ve hareketlerle kontrol edilebilme özelliği sayesinde kullanıcı deneyimini kolaylaştırıyor ve bu da cihazın yüksek fiyatını telafi edebilir.

Humane Al Pin, akıllı telefonların yerini alabilecek mi sorusu henüz tam olarak yanıtlanmış değil. Ancak bu cihaz, giyilebilir teknoloji alanında önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Hafif tasarımı, kullanım kolaylığı ve sunduğu ileri düzey özelliklerle Humane Al Pin, teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir ürün olarak görülüyor. Önümüzdeki yıllarda, bu cihazın akıllı telefon pazarındaki etkisini ve kullanıcıların bu yeni teknolojiye tepkisini görmek ilginç olacak.

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