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Ekmek fiyatlarına okkalı zam! İşte şimdi hapı yuttuk! TMO açıkladı: Fiyatlar 5 TL'den 10 TL'ye 10 TL'den 20 TL'ye çıkıyor

Türk sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek, kötü bir haberle gündeme geliyor. Son açıklamalara göre, ekmeğin zamlandığı duyuruldu.

Ekmek fiyatlarına okkalı zam! İşte şimdi hapı yuttuk! TMO açıkladı: Fiyatlar 5 TL'den 10 TL'ye 10 TL'den 20 TL'ye çıkıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-06-2023 10:49

İşte şimdi hapı yuttuk! Ekmek fiyatlarına okkalı zam! TMO açıkladı: Fiyatlar 5 TL'den 10 TL'ye 10 TL'den 20 TL'ye çıkıyor- Türk sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek, kötü bir haberle gündeme geliyor. Son açıklamalara göre, ekmeğin zamlandığı duyuruldu. Bir süre önce Oda Başkanları tarafından yapılan açıklamada, ekmeğin 10 TL ve üzeri bir fiyata çekilmesi önerisi dile getirilmişti.

Ekmeğe %50 zam geliyor! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday satışını durdurdu. Bu durumun sonucunda ise ekmeğe zam gelmesi kaçınılmaz hale geldi. TMO'nun bu kararıyla birlikte, un fabrikalarına yapılan sübvansiyonlu buğday satışı da durduruldu. Bu da 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli fiyatının 340 TL'den 570 TL'ye yükselmesine neden oldu. Dolayısıyla, ekmek fiyatlarında %30 ila %50 arasında bir zam beklentisi oluştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekmek zammıyla ilgili endişeler artıyor ve vatandaşlar zorlu günlerin ülkemizi beklediğinden endişe ediyor. Fiyatlarda %50'ye varan artışlar, halkın ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştireceği düşünülüyor.

Bu gelişmelerin takipçisi olarak, ekmek fiyatlarındaki değişimleri ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Vatandaşların yaşayacağı bu zorlu süreçte, hükümetin ve ilgili kurumların aldığı önlemler ve atacakları adımlar da büyük önem taşır. 

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