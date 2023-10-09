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Ekim 2023 Chery fiyat listesi ve kredi kampanyası mest etti!

Türkiye'deki otomobil pazarı sürekli olarak değişiyor ve tüketicilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler arayışı devam ediyor. Chery'nin fiyat politikası ve kampanyaları, bu dinamik pazarda nasıl bir konum alacağını belirleyebilir.

Ekim 2023 Chery fiyat listesi ve kredi kampanyası mest etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 19:54

Chery'nin araç fiyatlarında Ekim 2023 itibariyle değişiklik yapmamış olması, tüketiciler için birçok açıdan önemli bir gelişmedir. Özellikle araç satın almayı düşünenler için fiyatların sabit kalması, bütçe planlamasını kolaylaştırabilir ve karar sürecini etkileyebilir. Otomobil alımı, genellikle büyük bir yatırım gerektirir ve tüketiciler, bu yatırımı yaparken uygun koşullar ararlar. Diğer otomobil üreticilerinin sıfır araç kampanyaları düzenlediği bir dönemde, Chery'nin bu konudaki duruşu dikkat çekiyor. Potansiyel müşteriler, gelecekteki kampanya duyurularını göz önünde bulundurarak kararlarını verebilirler.

Chery'nin sıfır araç almak isteyen müşterilere çeşitli avantajlar sunması, rekabetçi bir pazarda daha cazip hale gelmesini sağlayabilir. Özellikle faizsiz veya düşük faizli kredi fırsatları, araç alımını kolaylaştırabilir ve tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Chery Ağustos 2023 döneminde fiyat listesini güncellemiş ve o dönemdeki kur artışı nedeniyle araçlara zam yapmıştı. Ancak bu zammın üzerinden 2 ay geçti ve Chery, Ekim 2023 itibariyle araç fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. İşte Chery'nin Ekim 2023 fiyat listesi:

TIGGO8 PRO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ EKİM 2023

Luxury: 1.490.000 TL
Excellent: 1.640.000 TL

TIGGO7 PRO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ EKİM 2023

Comfort: 1.195.100 TL
Luxury: 1.350.000 TL
Excellent: 1.450.000 TL

OMODA5 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ EKİM 2023

Comfort: 1.180.100 TL
Luxury: 1.300.000 TL
Excellent: 1.400.000 TL

Şu an için Chery'nin araçlar için herhangi bir kampanya veya kredi fırsatı sunmadığını belirtmekte fayda var. Bu durum, otomotiv sektöründe yaygın olan sıfır araç kampanyalarından biraz farklı. Birçok otomobil üreticisi sık sık sıfır araç almak isteyen müşterilerine cazip teklifler sunarken, Chery'nin böyle bir kampanya başlatmamış olması dikkat çekiyor.

Ancak, tüketiciler sıfır araç alırken uygun koşullar ve kredi fırsatları arayışındalar. Bu nedenle, Chery'nin ilerleyen aylarda sıfır araç almak isteyenlere faizsiz veya düşük faizli kredi kampanyaları düzenlemesi bekleniyor. Chery'nin gelecekteki kampanya duyurularını takip etmek, araç almayı düşünenler için önemli olacaktır. Otomobil alışverişi her zaman dikkatle planlanması gereken bir süreçtir ve uygun fırsatları kaçırmamak önemlidir.
 

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