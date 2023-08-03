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Ehliyeti olanların bu parayı ödeyerek yaptırması lazım! Yoksa işiniz yaş! Yaptırmayan 5.000 TL ceza öder!

Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulama başlattı ve ehliyet yenileme ücretini 15 TL olarak belirledi.

Ehliyeti olanların bu parayı ödeyerek yaptırması lazım! Yoksa işiniz yaş! Yaptırmayan 5.000 TL ceza öder!
Yayın Tarihi : 2023-08-03 18:47

Yoksa işiniz yaş! Yaptırmayan 5.000 TL ceza öder! Ehliyeti olanların bu parayı ödeyerek yaptırması lazım-  Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulama başlattı ve ehliyet yenileme ücretini 15 TL olarak belirledi. Bu ödemenin yapılmaması durumunda ise ciddi cezaların uygulanacağı açıklandı. İşte detaylar...

Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı

2016 yılında yürürlüğe giren ehliyet düzenlemesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022 tarihine kadar ehliyetlerin yenilenmesi gerekliliği vurgulanmıştı. Ancak pandemi sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle bu süre 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların yapması gerekenler ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Ehliyet Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Eski ehliyetinizi yenilemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasını ziyaret ederek veya ALO 199 hattını arayarak randevu alın.

  2. İstenilen evrakları ve ehliyet yenileme ücretini ödeyen vatandaşlar, eski ehliyetlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme sürecine dahil edebilirler.

  3. Eski tip ehliyetin değiştirilmesi için 15 TL ödemesi yapılmalıdır.

Gerekli Evraklar:

  • Kimlik belgesi
  • Sürücü sağlık raporu
  • Harç bedeli ve vakıf payı
  • Biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu gösteren belge
  • Adli sicil belgesi

Ehliyet sahipleri, bu adımları takip ederek yeni tip sürücü belgesine sahip olabilirler. Unutulmamalıdır ki ehliyet yenileme sürecinin zamanında tamamlanması ve ödemenin düzgün şekilde yapılması önemlidir. Aksi takdirde cezai durumlarla karşılaşılabilir.

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