Ece Taşer kimdir? ecemtaser neden gündem ne yaptı?

Ece Taşer kimdir? Ece Taşer kaç yaşında nereli? sosyal medya da yaptığı açıklamlarla gündem olan Ece Taşer sert bir açıklama daha yayınladı.

Ece Taşer kimdir? ecemtaser neden gündem ne yaptı?
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Yayın Tarihi : 26-12-2023 22:13

Kocası olmadna arkadaşlarıyla birlikte FAS tatiline gittiği için eleştirilen, Ece Taşer çileden çıktı. Dönüşte yaptırdığı bir test nedeniyle genç kıza yapılmayan kalmamasının ardından sert bir açıklama yaptı.

Ece Taşer sert açıklama!

Ece Taşer "Bir erkeğin gerçekten çok iyi olduğu için sevileceği aklına gelmiyor, aklınız tek bir yerde beyniniz çalışmıyor zekasızsınız" paylaşımı bir kez daha sosyal medyayı ikiye bölmeye yetti! Peki Ece Taşer kim? Ece Taşer kaç yaşında nereli? ecemtaser instagram adresiyle paylaşım yapması nedeniyle ismini Ecem Taşer sananlarda var ancak gerçek adı Ece Taşer'dir.

Ece Taşer kimdir?

Sosyal medya fenoemni olan Ece Taşer, tiktok, instagram ve youtube platformlarına içerik üreten sosyal medya fenomeni. Erken yaşta yaptığı evlilik, kocasının polisliği bırakıp Muğla Köyceğiz'e yerleşmesiyle iyi ki yapmışız dediği videolarla biyografisi biliniyor. 24 yaşında evlenen Taşer, 29 yaşında ve 5 yıldır evli.

Sosyal medya adresinden ecemtaser instagram adresidir ve kısa sürede 187 bin kişi tarafından takip edildi.

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