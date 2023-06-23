Dünyaca ünlü banka faiz kararı sonrası dolar kurunu revize etti! Yatırımcılarına dolar/TL tahminini gönderdi

Yatırımcılarına dolar/TL tahminini gönderdi! Dünyaca ünlü banka faiz kararı sonrası dolar kurunu revize etti-ABD'li yatırım bankası Citi'nin stratejistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı kararının ardından güncelledikleri model portföylerinde "uzun dolar/TL" pozisyonuna geri döndüklerini belirtti. Citi, üç ay vadeli alış önerisiyle dolar/TL için 30 hedefi belirledi.

Uzun süredir beklenen faiz artışı sonunda gerçekleşti ve faiz oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Ancak bu karar, piyasalarda beklenenin aksine "ters" etki yarattı ve dövizde değer kaybı yaşandı. Faiz kararı öncesinde 23,5 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24'ü geçti. Bugün ise dolar/TL 25,48 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı. Euro kurunda da 27,88 seviyesi görüldü.

Citi stratejistlerine göre, faiz artırımı kararının ardından yayınladıkları notta, "Model portföyümüzde uzun dolar/TL pozisyonuna geri dönüyoruz" ifadesini kullandılar. Citi, dolar/TL için 30 hedefiyle üç ay vadeli alış önerisinde bulundu.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara ve Ekonomist Mustafa Sönmez ise faiz kararı sonrasında doların hareketliliğini değerlendirdi. Hakan Kara, faizlerin yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmesinin kurlar üzerindeki etkisini değerlendirerek, "Tarihinin en yüksek faiz artışını yaptığın gün kuru böyle sıçratabilmek herkese nasip olmaz" yorumunu yaptı. Mustafa Sönmez ise "Erdoğan korkusuyla dandik faiz kararı alanlar, dövizin vereceği tepkiyi, ardından gelecek yeni enflasyon dalgasını herhalde düşünmüşlerdir. Döviz her gün yeni rekorlar deneyecek" şeklinde görüş bildirdi.

Bu gelişmeler, Türk ekonomisindeki faiz politikalarının ve döviz kurlarının nasıl şekillendiğine dair önemli birer gösterge olarak takip edilmektedir.